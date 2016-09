Les communes doivent suivre l’exemple

Réagissez

La réouverture de certaines rues et venelles, de la capitale à la circulation routière et au passage des piétons, a été d’un grand apport dans la réorganisation de la circulation dans la ville.

Des artères ont été donc ouvertes après une fermeture qui a duré une vingtaine d’années pour certaines d’entre elles. A l’heure où des organismes, tels que les Douanes, les ministères ou encore les administrations des collectivités locales, se mettent au diapason de cette nouvelle directive de la wilaya devant permettre la réouverture au public de toutes les ruelles fermées pour des impératifs sécuritaires, des organismes continuent de passer outre cette décision.

A Rouiba, le commissariat de police, situé sur une artère principale accapare une bonne partie de la rue en entreposant à même la chaussée, tantôt des bacs en béton, tantôt des chaînes métalliques. L’endroit s’est mu en un goulot d’étranglement qui est la cause principale de la formation des embouteillages. A Bordj El Bahri, le siège de la sûreté urbaine déborde sur la RN24, obligeant les piétons à marcher carrément sur la chaussée. A Réghaïa, les exemples de ce genre d’occupation de la voie publique ne manquent pas.

Les deux commissariats de police, qui se trouvent au cœur de la ville, occupent des pans entiers de l’espace public. Les barricades et les fils barbelés doivent être rangés à tout jamais, car l’impératif sécuritaire n’est plus de mise. L’espace urbain doit retrouver sa fonction première. Les communes de la capitale, qui n’ont pas rallié encore cette initiative, doivent suivre l’exemple afin de désengorger la ville et faciliter les déplacements des voitures et des piétons.