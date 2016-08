Les clients pénalisés : Sous-effectif au métro d’Alger

Réagissez

Les usagers du métro d’Alger sont pénalisés depuis plusieurs jours. Et pour cause, la bouche de la station El Hamma reste fermée jusqu’à 5h30 passées. Le métro est en service, officiellement, à 5h. La cause de cette anomalie, pour le moins inacceptable, est le sous-effectif. C’est du moins l’explication donnée par un agent, à court d’arguments, devant l’impatience et la colère des clients, qui n’arrivaient pas à y accéder 30 minutes après l’horaire d’ouverture, le portail de cette station étant encore fermé.