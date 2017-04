Réagissez

Pour sa sortie de samedi, le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, s’est dirigé, comme à son habitude, avec une importante délégation à travers les communes de la daïra d’El Harrach. Lors de la visite qui a conduit le chef de l’exécutif à travers Bachdjerrah, Bourouba, El Harrach et Oued Smar, plusieurs projets ont été inaugurés, d’autres lancés, et d’autres semblaient faire grimper la tension chez le wali, c’est ce que nous avions constaté au niveau du marché couvert Batimetal, à Boumâati.

Pour son premier point de visite, la délégation a marqué une halte au niveau de la cité Diar El Djemâa, dans la commune de Bachdjerrah, où le wali a inauguré une bibliothèque communale. Cette infrastructure compte plusieurs niveaux, avec plusieurs salles de lecture, des salles informatisées, ainsi que plusieurs pièces dédiées à des activités éducatives, toutes dépassant les 50m². A travers la commune de Bourouba, le wali s’est informé sur l’avancement des travaux du nouveau siège de la commune, mais c’est au niveau du chantier d’aménagement de l’oued El Harrach que l’attention de la délégation s’est portée. En effet, si au niveau de la Promenade des Sablettes, les travaux de réhabilitation avancent, au niveau interne, entre Oued Smar et Zmirli, les travaux peinent à avancer. Le wali explique que la réalisation continue, et à l’avenir il faudra compter avec une marina, pour les bateaux, des voies piétonnes, des espaces verts tout le long ainsi que des aires de jeu, tout en mentionnant une eau nettoyée.

A Kourifa, après s’être informé sur l’avancement des travaux d’un lycée de 1000 places, sa date de livraison, les infrastructures qu’il comportera, le taux d’achèvement et un exposé sur la réalisation d’un groupe scolaire de 12 classes, le wali a dû faire face aux nombreuses interpellations des habitants de la cité, qui ont tous voulu lui donner des lettres, des recours ainsi que des plaintes pour ceux qui se disent exclus du programme de relogement. A Boumâati, après avoir inspecté le marché Batimetal, qui tarde à ouvrir ses portes, un bain de foule a encerclé les bus de la délégation, créant une forte agitation et des bousculades que les forces de l’ordre ont eu du mal à contenir, tous réclamant le droit d’être logés. S’en est suivie une visite chez NetCom, afin de s’informer sur les techniques de recyclage du carton et du pain. Le wali nous a informés que le carton recyclé est revendu à des entreprises, à l’instar de Tonic Emballage.