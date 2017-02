Réagissez

Dommages d'un immeuble à la cité Verte

La maintenance de la cité par l’OPGI ainsi que la présence des autorités locales sont très attendues par les habitants.

Acquérir ou se voir offrir un toit est pour les Algérois l’accomplissement de toute une vie. Les parents se dévouaient corps et âme à déposer des dossiers un peu partout et les enfants questionnaient parfois leurs parents : «Quand est-ce qu’on déménage ?» A cette question, les parents n’avaient parfois qu’une seule et unique réponse : «Bientôt.» Depuis 2014, la wilaya d’Alger a lancé son vaste programme de relogement pour les nombreuses familles issues des bidonvilles, des caves et des terrasses. Depuis 2014, ce sont des milliers de familles qui ont changé de mode de vie en quittant la tôle et l’humidité pour le confort du béton et chaleur d’un radiateur.

A travers la capitale, de nombreuses cités ont été construites, parfois rapidement pour manque de délais de livraison, parfois livrées avec quelques défauts bien cachés. Pour savoir si ces soupçons sont vrais, nous avons rendu une petite visite aux habitants de la cité OPGI de Hussein Dey, appelée cité Verte, dans la commune de Khraïcia.

Cette petite commune est aujourd’hui devenue une véritable ruche. Nous avons choisi de la visiter non loin du siège de l’APC. Après avoir entamé une longue descente et guidés par téléphone avec l’aide d’un comité d’accueil, on nous demande de tourner à gauche et de longer le chemin entre le bureau de l’OGPI et le cimetière. Juste au moment de nous engager sur ce chemin, on est choqués par l’état de la route, gravement détériorée.

Notre véhicule est bringuebalé dans tous les sens et nos corps subissent aussi les désagréments de la route qui tarde à être refaite, d’après nos interlocuteurs que nous avons questionnés dès notre arrivée. Ils parlent aussi de nombreuses demandes faites à l’APC, sans aucune suite. Nous entrons dans la cité et décidons de flâner entre les immeubles au cœur de cette nouvelle construction.

On constate que les arbustes sont bien taillés, les ordures se font rares, même avec le vent qui soufflait ce jour-là avec une force inhabituelle. Notre comité d’accueil est constitué pour la majorité de personnes âgées, ainsi que d’une jeune dame. Directement, ils nous détournent vers des images moins attirantes et assez déconcertantes, surtout pour des constructions qui sont encore neuves. Rapidement, un de nos accompagnateurs nous conduit vers son appartement à l’immeuble n°53 et nous montre le défaut qui choque.

On observe que son balcon se détache de l’immeuble et il explique aussi sa crainte : «Dès 2015, les premières fissures ont commencé à se manifester, j’ai directement saisi le bureau de l’OPGI qui a envoyé des ouvriers qui ont refait la surface. Aujourd’hui, le problème s’aggrave, le balcon se détache complètement de l’immeuble.» En entrant à l’intérieur de l’appartement, on remarque dans le balcon au niveau du rez-de-chaussée que la construction a glissé en avant et le mur de séparation entre lui et son voisin ne tient qu’avec la dalle du dessus. Incroyable mais vrai. Il déclare aussi qu’il attend des travaux de remise en état dans les plus brefs délais.

D’autres voisins nous interpellent, on nous montre rapidement des dégâts causés par les eaux. L’entrée de l’immeuble s’est affaissée. La dame qui nous accompagne déclare, quant à elle, que son immeuble souffre de problèmes de canalisation. «Du dernier étage jusqu’au premier, l’évacuation des eaux est obstruée et les sanitaires se déversent à l’intérieur des salles d’eau», dénonce-t-elle. D’autres habitants parlent des problèmes de la cité. Selon nos informations, les agressions se multiplient. «Des bandes de jeunes voyous n’hésitent pas à agresser les habitants à l’arme blanche, surtout les femmes. Elles se font dérober leur sac à main», dit le vieux Mahfoud.

Ce dernier précise que les agressions se font soit le soir, soit le matin vers 6h, car de nombreuses personnes rejoignent leur poste de travail. Quant à la gendarmerie ou la police, les habitants disent que les patrouilles sont absentes, voire inexistantes. On nous parle aussi des nombreuses meutes de chiens errants qui entrent dans la cité à la recherche d’ordures pour se sustenter. Mais comme dans toutes les cités que nous avons visitées, de bonnes choses existent.

On a constaté que la cité est relativement bien entretenue, même si le vent avait ramené avec lui de nombreux détritus, là où il ne soufflait pas, le pavé est très propre, l’herbe bien verte, et pour rendre la vie des automobilistes plus facile, de nombreuses places de stationnement sont mises à la disposition des résidants. Avant de repasser par le chemin qui nous avait secoués, nous voulions savoir si des lignes de bus existent. A notre grand étonnement, on nous répond par un oui qui est suivi rapidement d’un mais. «Il y a effectivement des bus qui relient quelques zones, mais nous espérons avoir une couverture de l’Etusa afin de desservir Khraïcia au cœur d’Alger», conclut cheikh Mahfoud