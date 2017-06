Réagissez

Le marché Rahma accueille toutes les classes sociales

Le marché Rahma est aujourd’hui rentré dans le quotidien ramadanesque des Algérois. Grâce à cet espace commercial, les petites bourses s’offrent des couverts aux saveurs variés et à coût réduit.

Le marché de l’UGTA, qui ouvre ses portes aux Algérois comme chaque année dès le premier jour du mois sacré, rencontre un succès grandissant depuis un certain moment. La fréquentation du marché de la Rahma n’est pas uniquement de la part des petites bourses, mais de Monsieur tout-le-monde. Du plus riche au plus pauvre, le marché accueille toutes les classes sociales. Tout ce petit monde, hommes, femmes, enfants et personnes âgées, se dirige vers la place de l’UGTA pour profiter de la bonne affaire du jour et bien évidemment pour bénéficier des prix réduits.

Pour cette année, le nombre de stands a légèrement augmenté. La majorité des stands sont dédiés aux produits d’alimentation générale, qui représentent la grande consommation, ainsi qu’à des marques de boisson. Egalement, les marques de produits laitiers sont présentes à l’intérieur, tout ceci à des prix moins chers qu’au magasin. «Une marque de produits laitiers propose les quatre briques de lait à seulement 200 DA, soit une économie de 35 DA pour chaque brique», nous informe Kheiredine, venu faire son marché.

Ce dernier reprend en expliquant : «Ce sont les petites bourses comme nous qui font tourner l’économie de tout un pays. Si les prix restent élevés, nous consommerons moins que d’habitude.» Pour cette année, le marché Rahma, localisé au niveau du siège de l’UGTA dans la commune de Sidi M’hamed, doit faire face à une nouveauté plus que surprenante et qui vient tout droit des étals des marchés. Il s’agit tout bonnement des prix qui sont en baisse cette année si on effectue une comparaison avec l’année dernière, quand les prix des fruits et légumes battaient tous les records.

De ce fait, avec des prix bas au marché, les nombreuses personnes qui viennent faire leurs achats au souk Rahma vont plutôt vers les boissons gazeuses, élément important sur une table pour le repas du f’tour. Les achats s’orientent également vers les produits alimentaires, comme la semoule, le sucre et quelques viandes blanches et rouges dont les prix sont en baisse. Le mois de Ramadhan rime également avec les bonnes affaires au marché de l’UGTA.

Certaines entreprises proposent à leur clientèle d’acheter un panier complet à prix réduit. L’exemple est donné par un exposant qui attire l’attention des clients en affichant des promotions qu’ils ne trouveront pas en magasin, c’est ce qu’il affirme en tout cas. Une mère de famille, qui a profité de cette promotion, affirme : «Pour 500 DA, j’ai pu avoir trois paquets de couscous, deux paquets de pâtes au choix ainsi qu’un paquet de spaghettis, et en prime, on m’offre un sac de course, j’en profite et je gagne environ 130 DA, et 130 DA peuvent me faire gagner un second achat utile.»

Ces nombreuses promotions attirent de nombreuses personnes, même si toutefois les clients voudraient avoir plus de variétés pour les fruits et légumes. «Il y a plus de vendeurs de fromage que de pomme de terre et de carottes, les maîtresses de maison ne préparent pas les plats à base de fromage, mais à base de légumes frais, il serait plus intéressant d’augmenter le nombre de vendeurs pour qu’il y ait une concurrence entre eux», souligne un vieil homme. Le marché Rahma est aujourd’hui rentré dans le quotidien ramadanesque des Algérois. Grâce à cet espace commercial, les petites bourses arrivent à avoir des tables aux plats et aux saveurs variés et bien sûr à coût réduit.