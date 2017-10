Les autorités fixent les horaires de ramassage des ordures

Réagissez

Les services de la wilaya d'Alger ont instruit les commerçants et les opérateurs économiques de sortir toutes sortes d'ordures, issues de leurs activités, à 18h, en vue de maintenir l'hygiène publique et d'éradiquer les décharges anarchiques.

La direction du commerce de la wilaya d'Alger a entamé la distribution de l'arrêté de wilaya n°5297 du 13 septembre 2017 portant obligation de sortir les différentes sortes d'ordures à 18h, en vue de maintenir l'hygiène publique et d'éradiquer le phénomène des décharges informelles, a précisé hier à l'APS, le représentant de la direction du commerce, Dahar Layachi. «C'est un arrêté contraignant qui, une fois reçu par le commerçant, entre en vigueur, et si ce dernier ne s'y conforme pas, il sera exposé à des sanctions sévères allant jusqu'à la fermeture et la radiation du registre du commerce», a-t-il fait savoir, ajoutant que cette opération concerne l'ensemble des commerçants et des opérateurs économiques inscrits au niveau d'Alger, à travers la mobilisation de 13 inspections.

Le responsable a souligné que l'arrêté définissait les responsabilités relatives aux commerçants et opérateurs économiques et les oblige à veiller sur la propreté de l'environnement et à ne pas sortir leurs poubelles avant 18h. L'arrêté oblige le commerçant et l'opérateur économique à trier les poubelles et les mettre soigneusement dans des sacs, faisant en sorte qu'elles ne gênent pas la circulation routière, particulièrement le carton, a-t-il poursuivit. M. Dahar a affirmé que des sanctions fermes seront prises à l'encontre des contrevenants, telles que la fermeture du local pour 30 jours et la radiation définitive du registre du commerce. Pour sa part, la chargée de communication de l'entreprise Netcom a indiqué que leurs agents procédaient à une opération de sensibilisation aux dispositions et contenus de cet arrêté qui a touché des centaines de commerçants au niveau d'Alger.