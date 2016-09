Les agents d’entretien en danger sur l’autoroute

Réagissez

Les agents qui travaillent aux abords des autoroutes mettent leur vie...

Il n’est pas rare de voir des hommes équipés de tondeuse à gazon en équilibre sur le terre-plein central.

Avec la rentré sociale, toutes les routes sont empruntées chaque jour par des milliers d’automobilistes aussi pressés les uns que les autres pour rejoindre leur lieu de travail. Travailleurs ou étudiants, ils affluent tous au même moment sur les quelques autoroutes qui encerclent Alger très tôt le matin, en espérant arriver à l’heure.

D’autres, au contraire, se retrouvent dans les encombrements et essayent de conduire vite pour éviter de se faire taper sur les doigts par leur supérieur à cause du retard. Ces derniers rencontrent à leur tour à maintes reprises des agents de la voirie chargés du nettoyage, de l’entretien et de l’élagage des nombreux palmiers et autres arbres bordant les autoroutes, ainsi que des nombreux espaces verts éparpillés à travers un réseau autoroutier très fréquenté.

Sur l’autoroute qui relie Kouba à Hussein Dey en passant par l’hôpital Drid Hocine, on peut voir chaque matin des dizaines d’employés qui s’affairent à entretenir une verdure qui tarde à prendre ses couleurs. En ce moment, la tendance est à l’installation de murets en pierre formant une bordure décorative. Plus haut, d’autres ouvriers sont à la tâche pour construire également un muret et bien entendu sans aucune protection ou signalisation.

En danger, ces hommes risquent leur vie afin d’accomplir une tâche qui devrait être réalisée pendant la nuit, quand la circulation est fluide, et même dans l’éventualité de travailler en journée, un maximum de sécurité doit être pris par les services compétents qui les encadrent. Il n’est pas rare de voir des hommes équipés de tondeuse à gazon en équilibre sur le terre-plein central. Ou d’autres marcher sur la voie rapide balaie à la main afin de nettoyer la chaussée qui sera recouverte de saletés quelques heures après. En somme, les normes de sécurité ne sont pas appliquées et ces hommes risquent leur vies tous les jours pour rendre la capitale un peu moins désagréable.