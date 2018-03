Les acquéreurs en colère

Réagissez

Les acquéreurs de logements socio-participatifs de Aïn Melha, dans la banlieue d’Alger, ne sont pas près de voir le bout du tunnel quant à la réception de leur projet. Hier, ils étaient des dizaines à manifester devant la direction de la promotion immobilière Bourouag pour protester contre le retard injustifié accusé dans la livraison des logements à leurs bénéficiaires.

Des éléments de la Gendarmerie nationale se sont déplacés sur les lieux pour éviter tout débordement et établir un rapport circonstancié sur cet événement. Sept ans après son lancement, ce projet immobilier de 274 logements n’en finit pas de susciter indignation et colère auprès des acquéreurs qui rejettent les alibis et les faux-fuyants du promoteur pour se dédouaner du retard pris pour honorer ses engagements.

Pour récompenser les acquéreurs de leur patience, le promoteur n’a pas trouvé mieux que de solliciter leur porte-monnaie en leur demandant de contribuer financièrement à hauteur de 5000 DA chacun pour honorer des créances impayées de Sonelgaz d’un montant de 165 millions de centimes, alors que les logements sont inoccupés. Les acquéreurs reprochent par ailleurs au promoteur d’avoir détourné les fonds alloués pour la réalisation des ascenseurs et d’autres aménagements de la cité pour financer des parkings privatifs qu’il compte mettre en location ou en concession au profit des résidents. Ces derniers ne comprennent pas comment un promoteur qui se plaint de difficultés financières pour achever son projet de Aïn Melha ait pu décrocher un marché de 1000 Logements AADL à Tipasa et Blida. Et avec tout cela, il dénie, s’insurge-t-on, le droit aux propriétaires de revendiquer quoi que ce soit, sous prétexte qu’ils ont bénéficié de logements «batel» (gratuitement) ; allusion au prix du logement socio-locatifs soutenu par l’Etat.