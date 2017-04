Le wali réagit aux projets entamés à travers la capitale

Réagissez

Opération de relogement dans la wilaya d’Alger

Pour son programme de visites et d’inspection au niveau des 13 circonscriptions administratives que compte la capitale, le wali s’est dirigé à travers les communes de la daïra de Bir Mourad Raïs, dans le but d’inspecter les projets.

Pour cette journée, les communes choisies sont celles de Gué de Constantine, Saoula, Birkhadem, Bir Mourad Raïs et Hydra. Pour son inspection à travers ces 5 communes, le wali, Abdelkader Zoukh, a ordonné, écouté, inauguré également plusieurs projets, tels que des salles de lecture à la cité 1299 Logements à Baba Ali, ainsi qu’un lycée de 1000 places à Ouled Belhadj. Mentionnons également la présentation de l’étude du projet de réaménagement des 100 locaux professionnels au siège de la commune de Gué de Constantine.

Pour les communes de Birkhadem, Bir Mourad Raïs et Hydra, le wali a inspecté un stade communal qui a plus de 24 ans et qui tarde à voir la couleur du gazon. A Bir Mourad Raïs, il y a eu la présentation de l’étude de réalisation du complexe sportif Igher Mohamed, un stade qui a également tardé à être rénové, et plusieurs autres projets de réaménagement à travers la rue principale de Bir Mourad Raïs. A Hydra, et toujours dans la même optique, deux projets sont en cours de réalisation, en faveur des jeunes. Pour son point de presse qui a eu lieu au niveau du stade d’Hydra et qui était également le lieu de la dernière visite pour la journée, le chef de l’exécutif est revenu sur plusieurs points, à l’instar de la prochaine opération de relogement, qui, affirme-t-il toujours, ne devrait plus tarder et devrait avoir lieu avant les prochaines élections législatives, c’est-à-dire le 4 mai prochain.

Il rappelle également que pour la première opération de relogement de l’année 2017, 4000 familles devraient être relogées : 2000 logements de type LPP, et 2000 de type LSP. Il a également été interrogé sur les familles habitant les haouchs. «En ce qui concerne ces familles, je précise que nous devons d’abord terminer ce qui reste des bidonvilles, des caves et des toits. Après en avoir fini avec cette étape, nous passerons directement aux familles qui résident les haouchs». Il donne également le chiffre de 68 000 familles relogées, parmi elles celles issues du programme AADL et celles des opérations de relogement. Le sujet des recours revient également sur la table. «Pour ceux qui ont déposé des recours avec également des preuves à l’appui, seront relogés sans attendre les opérations de relogement». Nous le questionnons sur l’APC de Birkhadem, avec un budget de 365 milliards dormants, 153 projets validés depuis ce mandat et à peine une vingtaine de réalisés, notre interlocuteur semblait visiblement étonné d’apprendre cette nouvelle: «Je n’ai aucune réponse à vous fournir, car je n’ai pas eu d’informations sur ce sujet.» Il rappelle également que cette visite entre dans le programme d’inspection. «Pour cette visite, les nombreux lieux que nous avons visités sont dédiés à la jeunesse».

Il note également la commune de Gué de Constantine, qui était dans un état dégradé, «mais avec nos projets, la commune renaît, et c’est également notre ambition pour le reste des communes à travers la wilaya d’Alger. Nous prenons en considération que 70% de la population de la capitale sont des jeunes et de ce fait nous faisons en sorte d’améliorer les conditions de vie pour cette frange de population», rappelle-t-il.