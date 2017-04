Réagissez

Le wali Zoukh lors de sa sortie à Zéralda

Le chef de l’exécutif de la wilaya a affiché son mécontentement au sujet des projets qui accusent un retard considérable.

Durant sa visite d’inspection à travers la circonscription administrative de Draria, le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, accompagné d’une importante délégation, s’est enquis de l’avancement de plusieurs projets et en a réceptionné d’autres, comme les aires de jeu et les espaces verts.

Le chef de l’exécutif de la wilaya a également visité des chantiers importants, à l’instar d’un lycée de 1000 places, une maternité, ainsi qu’un second pôle sanitaire. Le responsable de la wilaya a également remis les clés aux jeunes bénéficiaires du programme des 100 locaux du Président dans la commune de Khraïcia. Mais durant sa journée d’inspection, qui l’a conduit à Douéra, Khraïcia, Baba Hassen, Draria et El Achour, tout n’était pas parfait.

Si au niveau de la commune de Douéra, l’OPGI de Dar El Beïda a réussi à respectant les délais en livrant plus de 1000 logements pour la prochaine opération de relogement qui ne devrait pas tarder à commencer, d’autres chantiers ont fait grimper l’échelle de la colère du wali, notamment celui des 264 logements LSP à Khraïcia. Pour ce projet, que nous avons visité, le wali semblait insatisfait, voire déçu, par le retard dans les travaux, selon une bénéficiaire qui était présente. «Le retard aujourd’hui dépasse largement les deux années, ce n’est pas normal que 264 logements prennent tant de temps pour voir le jour», s’indigne Mme H.

La visite du wali à travers Baba Hassen l’a conduit à visiter également deux centres de soins, ainsi qu’un chantier de réalisation d’un collecteur d’assainissement au rond-point Khoudja, qui devrait, selon ses réalisateurs, réduire au maximum la présence d’eaux usées à travers plusieurs points de la commune, ainsi que d’autres localités voisines.

A Draria, si M. Zoukh a demandé au niveau du chantier d’élargissement du chemin de wilaya 111 et de continuer à avancer pour livrer l’ouvrage rapidement, l’un des points que nous attendions avec l’ensemble des journalistes était la visite du chantier de réalisation des relogements sociaux participatifs par l’entreprise Batigec.

Pour cette visite, quelques souscripteurs étaient présents sur le chantier qui compte pas moins de 2682 logements et qui tardent à voir le jour. Le wali est revenu sur les 12 années de travaux, ainsi que sur la reprise du chantier par l’entreprise de construction. L’un des chefs de chantier a déclaré que le taux d’avancement des travaux, il y a trois ans, était de 14%, pour atteindre aujourd’hui les 45%, un taux dérisoire quand on sait que plusieurs souscripteurs sont décédés avant d’avoir pu avoir leurs logements.

Batigec a réalisé aujourd’hui 5000 logements à travers plusieurs communes, qui sont répartis en 4000 de type LSP et 1000 sociaux. Selon les prévisions, l’entreprise aurait dû livrer 500 logements pour le premier trimestre de cette année, mais en réalité seulement 364 seront attribués quelques jours avant le mois sacré de Ramadhan. Le chef de l’exécutif a également dénoncé «le retard ainsi que les normes techniques qui ne sont pas respectées».

Pour répondre aux nombreuses attentes et griefs des souscripteurs qui étaient présents sur le chantier, le wali a ordonné la mise en place d’une équipe qui se chargera d’inspecter les chantiers en retard à travers la capitale. «L’inspection devra me remettre un rapport hebdomadaire, et ne croyez pas que nous ne sommes pas au courant de vos problèmes, nous allons prendre les choses en main», a déclaré le wali. Ce dernier a également ordonné à ce que 3000 ouvriers soient rapidement dépêchés sur le terrain afin d’accélérer la cadence. S’en est suivi le lancement d’autres projets, ainsi que des terrains de jeux et des boulodromes, toujours à Draria et à El Achour.

Pour sa déclaration à la presse, le wali a précisé que l’entreprise Batigec devra rapidement trouver une solution, précisant que des mesures seront prises afin de résoudre le problème rapidement. «Ils se sont embourbés dedans et ils nous entraînent avec eux», dénonce-t-il. Il rapporte également que la wilaya supervise pas moins de 300 chantiers qui feront tous sous l’objet d’inspection. «Après la 22e opération de relogement, la wilaya d’Alger suivra l’ensemble des 57 communes qui accusent presque toutes un retard. Quant aux 100 locaux du Président, les listes sont déjà prêtes, ils seront distribués.

Quant aux locaux délabrés, nous allons procéder à leur rénovation et les transformer en endroits bénéfiques pour la société, comme pour l’Académie scolaire d’Alger Ouest, qui sera dotée d’un nouveau siège», informe-t-il. A la fin de la visite, le wali nous a accordé une réponse au sujet de l’APW : «Comme chaque année, nous avons conduit avec le président de l’APW l’assemblée annuelle afin de débattre des résultats de l’année 2016. Les résultats sont là, plutôt positifs, mais insuffisants et j’ai ordonné à ce que le travail soit intensifié afin d’arriver au but que nous nous sommes fixé.»