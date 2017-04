Le wali d’Alger sort sur le terrain : Inauguration de projets et réunion de l’APW

Réagissez

Dans le cadre de ses sorties sur le terrain à travers les nombreuses communes de la capitale, le wali d’Alger s’est dirigé samedi, accompagné par une importante délégation d’élus, vers plusieurs communes de la circonscription administrative de Dar El Beïda. S’inscrivant dans le cadre de la réhabilitation d’Alger la Blanche, le wali d’Alger a inspecté de nombreux projets.

Durant cette visite, le wali a insisté sur le fait que chaque commune à travers la capitale doit offrir à ses concitoyens les infrastructures de détente nécessaires, telles que les salles omnisports, les piscines, les stades de proximité, qu’il inaugure à chaque sortie depuis maintenant trois semaines.

S’inscrivant dans le plan d’Alger la Blanche et pour offrir aux citoyens les outils qui leur permettront d’avoir un quotidien plus agréable, des espaces verts sont également en priorité sur la liste des réalisations ainsi que des inaugurations. Durant cette sortie, le chef de l’exécutif a également demandé que toutes les paraboles soient immédiatement retirées et remplacées par des paraboles collectives, ceci s’inscrivant dans le cadre de l’amélioration du paysage urbain.

Toujours durant sa visite à travers les communes de la circonscription, et plus exactement durant l’inspection de la future station de transport maritime à Tamentefoust, M. Zoukh a déclaré que sa réception sera pour le début du mois de juillet, ce qui coïncide avec la fin du mois de Ramadhan et le début de la saison estivale.

Le wali a également inspecté plusieurs infrastructures dans le secteur de l’enseignement, notamment la réalisation d’une nouvelle cité universitaire qui compte pas moins de 4000 places dans la commune de Bab Ezzouar.

La journée d’hier a également été très riche en activités. L’Assemblé populaire de la wilaya d’Alger s’est tenue hier matin avec la présence de nombreux walis délégués ainsi que de quelques présidents d’APC. Au préalable de cette importante réunion, l’ensemble des personnalités ainsi que le wali se sont rendus aux Bananiers, commune de Mohammadia, où vont être lancés les travaux de la construction du nouveau siège de l’APW.