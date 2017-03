Réagissez

Après avoir rencontré de nombreux présidents d’associations qui travaillent pour la protection de l’enfance, des personnes atteintes de maladies et autres, le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, a effectué une visite de plusieurs chantiers en cours d’exécution à travers les communes de la capitale. La première étape de cette sortie a été à Beni Messous, entre la cité universitaire et l’hôpital. Le wali s’est enquis de l’avancement des travaux de doublement de la chaussée.

Durant cette première étape, M. Zoukh a rencontré le président d’APC, ainsi que les personnes en charge du chantier, qui ont fait un exposé sur les réalisations positives que ce projet devra amener pour la bonne circulation à travers la commune. Les deux voies existantes seront doublées, ce qui devrait permettre de rendre l’axe Beni Messous- Chevalier plus fluide.

De cette commune, le wali d’Alger, accompagné d’une importante délégation, constituée de son équipe ainsi que de la presse, s’est rendu à Ben Aknoun. Dans cette commune, de grands travaux sont en cours de réalisation, sur plusieurs sections. La première partie, constituée d’un tronçon routier à la limite de la commune de Dély Ibrahim, on note l’aménagement de la RN36 en deux voies vers Dély Ibrahim, ainsi qu’une autre vers le carrefour des Deux-Bassins, ainsi que sa transformation en deux fois deux voies vers le lycée Mokrani dans la commune de Ben Aknoun. L’aménagement d’un sens giratoire, toujours au niveau du même lycée est également en cours.

Par ailleurs, là sur le lieu où se trouvait l’ancienne faculté de droit, qui est devenue aujourd’hui la faculté des langues étrangères, des aménagements ont été réalisés afin de fluidifier la circulation, qui, rappelons-le, est chaque jour plus intense, en raison des nombreuses écoles et habitations qui existent de part et d’autre de la RN36. Pour répondre aux nombreuses exigences des automobilistes, une déviation a été réalisée, elle est mitoyenne avec la faculté des langues, afin de fluidifier quelque peu l’entrée de Ben Aknoun vers le Lycée international, ainsi que vers le lycée El Mokrani.

Pour finir, la fiche technique présentée au wali montre aussi la réalisation d’un doublement de la rue Mustapha Khalef. Rattachée à la commune de Ben Aknoun, l’APC d’El Biar a également entamé des travaux là où se trouvait l’ancien centre commercial, à quelques mètres du ministère des Moudjahidine. Le wali, accompagné des deux présidents d’APC, a visité également le Val d’Hydra, lieu où se trouvent de nombreux magasins, ainsi que des habitations. Le wali a pris note de l’avancement des travaux, qui touchent à leur terme, avec un élargissement de la chaussée depuis le rond-point de la cité Chaâbani.

La délégation a rejoint par la suite la commune de Baraki. Pour cette commune, un important chantier de réalisation d’une pénétrante et de déviantes est en cours de réalisation. D’après la fiche technique qui nous a été présentée, ces travaux portent sur la réalisation de la pénétrante de l’aéroport, avec une liaison vers la rocade sud, qui est la seconde rocade d’Alger, avec l’évitement de la circulation dans la commune des Eucalyptus. Le chef de projet a également exposé au wali les opportunités que représente cette réalisation, «cette réalisation permettra la liaison entre la rocade sud et la seconde rocade, tout en prenant en charge le flux de circulation en provenance de cette dernière. Le côté ouest de l’aéroport international d’Alger sera également desservi.

Les communes de Cherarba et des Eucalyptus constituent aujourd’hui pour les automobilistes un véritable problème». Il ajoute par ailleurs que cette réalisation permettra le développement de la zone tout en reliant de multiples axes routiers, à savoir ceux de la rocade sud, les RN08, RN61, CW11 et CW18. En somme, des réalisations qui devraient apporter un changement important dans le trafic autoroutier de la capitale. Pour finir sa visite, le chef de l’exécutif pour la capitale s’est dirigé vers la commune des Eucalyptus sur les lieux de la réalisation d’un viaduc passant par l’ancien bidonville Ramli.

Sur place, le wali a déclaré pour conclure sa visite que les travaux qui sont réalisés à travers les communes visitées sont sur en bonne voie, notant aussi que «ces réalisations entrent dans le plan de la wilaya pour la circulation routière. Avec ces travaux et d’autres qui suivront, la circulation routière devrait devenir plus fluide et permettre ainsi à nos citoyens de rejoindre leur destination dans des temps appréciables», précise-t-il à la fin de la tournée.