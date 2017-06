Réagissez

Abdelkader Zoukh, wali d’Alger, sera en visite à Montréal à partir d’aujourd’hui et jusqu’à jeudi prochain, a-t-on appris de sources concordantes. Il sera accompagné de Abdelhakim Bettache, maire d’Alger-Centre.

Le déplacement du wali d’Alger dans la métropole canadienne se fera à l’occasion du 12e Congrès mondial Metropolis, l’Association mondiale des grandes métropoles, des grandes villes et des aires métropolitaines.

Un regroupement créé il y a 30 ans et qui compte 140 villes membres.

«Sous le thème ‘Enjeux globaux : métropoles en action’, le 12e Congrès mondial de Metropolis rassemblera les décideurs des grandes villes du monde entier, ainsi que les acteurs publics, institutionnels, privés, communautaires et académiques», annoncent les organisateurs. «100 maires et plus de 1000 délégués locaux et internationaux -élus, experts, urbanistes, hommes et femmes d’affaires, universitaires et plus- se réuniront à Montréal pour faire le point sur les nouveaux défis des métropoles de tous les continents : environnement, inclusion et vivre-ensemble, développement économique, villes intelligentes, mobilité et aménagement du territoire ainsi que le leadership et la gouvernance des villes, tant à l’échelle locale que mondiale», ajoute la même source.

Le maire de Montréal, qui était en pleine promotion de l’événement début mai, avait déclaré qu’«il est tout naturel que Montréal, métropole francophone de l’Amérique du Nord, qui célèbre cette année son 375e anniversaire et qui innove sur plusieurs fronts en termes de gouvernance locale, soit l’hôte de ce grand événement que nous souhaitons rendre le plus accessible possible à l’ensemble des personnes intéressées». Une rencontre entre le wali d’Alger et le maire de Montréal, Denis Coderre, est aussi prévue. Une occasion pour Alger de concrétiser son adhésion à l’Observatoire international des maires sur le vivre-ensemble lancé en 2015 par le maire de Montréal.

Mais concrètement, on ne connaît pas les détails et les actions qui découleront de cette adhésion. Bien qu’on ne parle pas de jumelage entre les deux villes, Alger et Montréal ont signé en 1999 une déclaration d’amitié et de coopération décentralisée. Des ajouts lui seront apportés à l’occasion de la rencontre entre les deux hommes.