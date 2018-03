Le tronçon Aïn Naâdja-Birkhadem : Un no man’s land

Le tronçon Aïn Naâdja-Birkhadem, qui juxtapose la clôture du siège du commandement des forces terrestres, semble être un no man’s land et pour cause, il échappe à toute autorité sécuritaire.