Le transport maritime, un atout de taille

Bien que la ville de Tamentfoust ait perdu sa réputation comme étant l’un des principaux lieux historiques et culturels de la région, elle n’a pas perdu pour autant sa beauté et reste incontestablement l’une des plus belles villes de l’Algérois.

La mise en application du programme de sauvegarde et de mise en valeur des vestiges historiques de Tamentfoust pourra faire de la localité une destination touristique et un centre de rayonnement culturel et historique. «Ce programme ne sera certainement pas suffisant à lui seul. Pour hisser notre ville à un rang de pôle touristique, l’implication de tous les secteurs est indispensable», suggère un habitant de la localité. Et d’ajouter : «Le transport maritime est également un atout de taille. Cependant, le projet a été délaissé on ne sait d’ailleurs pour quelle raison.» Signalons qu’en plus des sites archéologiques qui sont concernés par la réhabilitation, les pouvoirs publics ont restauré par le passé un fort turc. Ce dernier se trouve sur les hauteurs qui surplombent le port de pêche de Tamentfoust.

Le fort turc est campé sur un site archéologique riche en vestiges d’une des civilisations qui ont marqué l’Afrique du Nord. Appartenant à une série de fortifications qui longent la côte est d’Alger, celui de Tamentfoust reste le plus imposant de tous, de par sa situation en hauteur par rapport à la mer, dominant ainsi toute la baie d’Alger, ce qui explique sans doute son rôle stratégique d’autrefois. Cette bâtisse assurait, à une époque où la baie d’Alger était l’un des rivages les plus convoités de la Méditerranée, la sécurité de toute la côte algéroise. Classé monument historique depuis les années 1950, ce fort est devenu un musée où sont rassemblés et présentés au public des pièces et objets archéologiques d’une valeur inestimable. En dépit de la dégradation qui a touché une grande partie des vestiges historiques de Tamentfoust, le lancement de ce plan est une occasion exceptionnelle pour la sauvegarde du patrimoine.