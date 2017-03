Association Djoussour Erraha

Le tourisme pour tous

Si les associations qui travaillent pour les enfants et autres causes sont de plus en plus nombreuses, celles qui travaillent pour faire connaître le pays sont moindres, et le tourisme n’est malheureusement pas à la portée de tout le monde.

Pour cette raison, l’association Djoussour Erraha a été créée. Fondée le 28 septembre 2015 par Wahiba Ben Achour, cette association a but non lucratif travaille pour donner à des centaines de personnes le sourire et fait découvrir le pays d’est en ouest, en passant vers le Sud. Nous avons rencontré sa présidente et fondatrice, ainsi que le trésorier, M. Rhenimi, tous deux ont, lors de notre rencontre, expliqué le but de leur association, ainsi que les objectifs d’avenir qu’ils se sont fixés. En premier lieu, pour cette rencontre, la présidente explique que le travail que de cette association ne s’adresse pas uniquement aux enfants. «Notre plan est de travailler avec les enfants, les adolescents et même les personnes âgées. Nous touchons également toutes les classes sociales afin que tout le monde puisse bénéficier des vacances», explique notre interlocutrice. Elle précise également que «pour chaque saison, nous avons un programme bien précis : pour l’hiver nous conduisons de nombreux groupes vers les montagnes de Chréa et Tikjda. Pour les vacances qui arrivent ce jeudi, nous allons envoyer des personnes vers Biskra à la découverte du Sud, vers Tlemcen, dans la ville de Port-say, et d’autres iront vers la Tunisie. Tout ceci rentre dans un programme», précise-t-elle, tout en rappelant que pour l’été, la plage, et probablement la Tunisie, sont au programme. Pour essayer de garantir à ces personnes qui voyagent une découverte optimale, l’association compte former à l’avenir des guides touristiques qui pourront instruire et répondre au moindre détail sur n’importe quel sujet pour n’importe quelle ville qu’ils visiteront en groupe. Sur le plan budgétaire, le trésorier de l’association explique que pour le moment la logistique et les dépenses sont exclusivement à leur charge, même si une aide de généreux donateurs serait la bienvenue. Pour l’avenir, les membres de l’association Djoussour Erraha espèrent atteindre un niveau national en offrant leur aide aux plus démunis. «Nous allons tout faire pour arriver à mettre sur pied une équipe compétente», conclut M. Rhenimi.

R. Larbi