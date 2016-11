Le quartier est dépourvu de centre de santé

Réagissez

La cité Abane Ramdane est dépourvu de centre de santé. Les habitants sont contraints de se déplacer vers les communes limitrophes, notamment à Hammadi, Rouiba, Réghaia et même Ain Taya.

«Pour le moindre soin, nous sommes obligés de nous rendre, dans la plupart des cas, à Hammadi, sinon à Rouiba», confie un habitant du lotissement. «Nous lançons un appel aux pouvoirs publics afin qu’ils règlent notre problème. Nous avons besoin au moins d’une salle de soins, où les habitants du lotissement peuvent voir un médecin généraliste ou un dentiste», poursuit-il.

Signalons que ce lotissement d’habitation se trouve à cheval entre la commune de Dar El Beïda et celle de Hammadi. «Nous dépendons de Dar El Beïda, mais nous sommes beaucoup plus proches de Hammadi. Notre quartier est enclavé et nous manquons d’équipements publics», affirme-t-il. Par ailleurs, les habitants déplorent le manque de transport, «les bus ne rentrent pas dans notre quartier car c’est un cul-de-sac».

Pour effectuer le moindre déplacement, les habitants du lotissement Abane Ramdane font appel aux services de taxis clandestins. En l’absence de tout moyen de transport, ces derniers imposent aux usagers des tarifs exorbitants. «L’absence de bus nous oblige à prendre des taxis clandestins qui fixent des prix exorbitant. Nous demandons des autorités compétentes de prendre en charge nos doléances, notamment dans le domaine de la santé», concluent-ils.