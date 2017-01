Réagissez

Les opérations de relogement concerneront le résiduel des sites de bidonvilles, les occupants des caves et ceux des chalets.

La 22e opération de relogement dans la capitale se fera d’ici quelques jours, a indiqué le wali, Abdelkader Zoukh, lors d’une conférence- débat qu’il a animée au siège du journal El Chaâb. «Eu égard aux intempéries, il n’y a pas lieu de donner une date précise pour le lancement de l’opération. Les chantiers ont été affectés par les dernières pluies. Dès que les conditions climatiques le permettront, nous allons lancer la 22e opération. Cette dernière concernera quelques poches résiduelles de bidonvilles.

Il sera question, à l’instar des précédentes opérations de relogement, de recaser les occupants des chalets qui subsistent encore dans la wilaya d’Alger, les occupants des caves et des baraques et enfin les habitants des domaines agricoles (houchs)», a-t-il indiqué. S’agissant des familles qui vivent dans des appartements exigus, le wali d’Alger s’est vu rassurant. «Les familles qui habitent dans des conditions d’exiguïté seront prises en charge dans le cadre des opérations de relogement menées par la wilaya. C’est seulement une question de temps», rassure-t-il.

M. Zoukh n’omettra pas de souligner au passage le climat de sérénité et de calme qui a entouré toutes les opérations de relogement. «C’est grâce à la maturité et à la conscience positive de nos concitoyens que nous avons pu mener à terme toutes ces opérations et que nous avons progressé de manière significative. D’autres opérations de relogement suivront», soutient-il.

A propos des dernières précipitations, qui ont provoqué des crues sur l’oued El Harrach et l’oued El Hamiz, le wali d’Alger mettra en exergue, le fait que «toutes les familles, qui habitaient sur les berges de l’oued El Harrach et dans le nombre avoisine les 7000, ont été relogées. Ainsi que les familles qui occupaient des baraques sur les rives de oued Ouchayeh, dont le nombre avoisine les 2000», affirme-t-il.

Imaginons un instant que si toutes ces familles étaient encore sur les rives de ces oueds. Fort heureusement et grâce aux efforts de l’Etat algérien, aucune famille ne se trouvait sur les abords des cours d’eau. Quant aux derniers occupants du bidonville du Hamiz, ils seront relogés.

Dans le même ordre d’idée, le wali d’Alger insistera sur le fait que les services de la wilaya ont étudié jusqu’à présent quelque 15 000 recours. 7500 ont été acceptés suite à l’étude et l’examen des documents et preuves confortant ces citoyens dans leur situation d’exclus du relogement.

«Les services concernés par l’étude des recours examinent de manière rigoureuse les demandes des citoyens, et si il y a des familles qui sont lésées, sachez qu’elles recouvriront leurs droits. Je peux vous l’assurer», soutient-il. Dans un autre registre le M. Zoukh a fait appel au civisme des citoyens, qui doivent s’impliquer davantage dans la sauvegarde de leur environnement.

«Les citoyens doivent adhérer au travail, qui est effectué d’abord pour leur profit, notamment en matière de réhabilitation des immeubles. Les citoyens sont appelés à faciliter la tâche des entreprises», souligne-t-il. D’autres sujets, et pas des moindres, ont été abordés par le wali, particulièrement ceux qui ont trait au plan stratégique de la capitale (2015/2033), notamment dans ses volets environnement, mobilité, etc.