Le parking à étages d’El Biar inauguré aujourd’hui

Réagissez

Le parking à étages d’El Biar sera inauguré aujourd’hui par les autorités de la wilaya. Rappelons que le projet a été réalisé par la société turque Aslan Yapi Ve Ticaret, pour un montant de près de 15 millions d’euros, soit environ 1,5 milliard de dinars.

Cette nouvelle structure, qui pourra accueillir jusqu’à 730 véhicules, dispose d’une station de bus de 11 quais, ainsi que d’un restaurant au niveau de l’étage supérieur. Il faut dire que les parkings et aires de stationnement se font rares dans la capitale, vu le nombre de voitures qui y transitent quotidiennement. Un bureau d’études spécialisé relève les besoins de la capitale en places de parking qui sont estimés à 50 000 places.

Il y a donc un déficit en matière d’aires de stationnement et de parkings, ce qui a laissé place à de nombreux parkings «anarchiques» dans les différents quartiers de la capitale. Les quelques parkings gérés par l’Etablissement de gestion de la circulation et du transport urbain (EGCTU) affichent souvent complet. D’autres projets de parkings à étages sont en cours de réalisation dans différentes communes de la capitale. Parmi les parkings en cours de réalisation, celui d’El Madania, situé au niveau de l’avenue des Frères Bouadou. Il est composé de 8 étages et peut accueillir 612 places, dont 30 réservées aux handicapés moteurs. Implanté sur une superficie de 1600 m, ce parking dispose également de locaux commerciaux et d’un café.

D’une capacité d’accueil de 800 véhicules, le parc de Kouba a été doté d’une station de bus de 12 quais et d’un restaurant à l’étage supérieur. Le parc d’Hydra dispose, quant à lui, de 784 places de stationnement. La wilaya d’Alger a signé une convention avec Cosider pour la réalisation de 3 autres parkings à étages d’une capacité minimale de 1500 places. Il est également prévu la réalisation de 7 parkings à étages par des opérateurs privés.