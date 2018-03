Le Parc de Oued Smar sera l’un des «meilleurs» de la ville d’Alger

Réagissez

L e parc de Oued Smar sera l’un des «meilleurs» de la ville d’Alger, a indiqué mardi à Alger l’inspecteur en chef des forêts, Saâdi Benhouhou.

S’exprimant lors d’une conférence qu’il a animée à la bibliothèque Chaïb Dzaïr, de l’Agence nationale de communication, d’édition et de publicité (ANEP), sur les jardins et parcs de la ville d’Alger, M. Benhouhou a précisé que parmi «les projets verts», dont la réception est prévue prochainement dans la wilaya d’Alger, «le parc de Oued Smar sera l’un des meilleurs» dans la périphérie du tissu urbain d’Alger, car il constitue «le fruit» d’efforts pour l’aménagement d’une ancienne décharge publique en un espace environnemental adéquat. Ce parc, qui sera ouvert aux visiteurs à partir de l’été prochain, comme annoncé précédemment par la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati, qui s’était enquise, en compagnie du wali d’Alger, Abdelakder Zoukh, fin janvier dernier, de l’avancement des travaux de son aménagement et équipement.

S’agissant de la prise en charge des espaces verts que les pouvoirs publics tentent de créer, le spécialiste a affirmé que l’Algérie «avait promulgué des lois strictes pour préserver la nature» et que les textes juridiques actuels «obligent les citoyens à respecter l’arbre en tant que valeur environnementale».