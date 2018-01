Réagissez

Le muret dressé malencontreusement au lieu-dit «les Citronniers» pour séparer deux voies continue à provoquer des accidents graves. Très appréhendé par les automobilistes en provenance de l’Appreval et désirant se rendre à Aïn Naâdja, l’ouvrage, d’une hauteur estimée à 1m et d’une longueur de 50m, n’est pas visible la nuit.

Raison pour laquelle plusieurs riverains, soutenus par les usagers et les habitants de la cité AADL toute proche, n’ont de cesse de lancer des appels conjointement à l’adresse des autorités locales et de la direction des travaux publics pour procéder à l’élimination de cette inconvenable barrière de séparation, qu’ils identifient par l’appellation «le muret de la mort». D’après un fonctionnaire habitant la cité AADL les Citronniers, une dénivellation de la route est à l’origine de la construction du fameux muret. «Au lieu d’aplanir le terrain afin d’aboutir à un élargissement de la voie, on a corrigé la dénivellation de la route en élevant une barrière en béton afin de séparer deux voies qui se rencontrent un peu plus loin, juste avant l’entrée du siège du commandement des forces terrestres de l’ANP.

Entre-temps, plusieurs accidents y ont été provoqués. Un riverain a beau appliquer une peinture sur l’ouvrage pour le signaler aux automobilistes, la tentative s’est avérée inefficace», a précisé ce fonctionnaire. D’autres habitants de la localité rapportent des faits convergents. «Des conducteurs adoptant une vitesse modérée arrivent subitement à hauteur d’un obstacle qu’ils ne peuvent pas éviter à la dernière minute. C’est le cas d’un cadre de l’éducation nationale, qui résidait pourtant à Aïn Naâdja. Il roulait à bord de son véhicule. Soudain, et par inadvertance, il se retrouve tout près du point fatal. Le véhicule fonçait droit sur la barrière en béton. Le conducteur y a laissé sa vie», a rapporté tristement un habitant de la même localité.