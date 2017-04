Réagissez

Les listes des bénéficiaires sont-elles prêtes ? La répartition des 4000 logements est-elle confirmée ? Autant que questions restées sans réponse.

Pour ces nombreuses visites d’inspection au niveau des 13 circonscriptions administratives de la capitale, le wali d’Alger monsieur Abdelkader Zoukh s’est dirigé pour la journée du mercredi au niveau de la circonscription administrative de Bouzaréah, où il a inspecté en compagnie de l’importante délégation qui l’accompagne lors de chaque sortie, les communes de Bouzaréah, Beni Messous, Ben Aknoun et El Biar. A l’occasion de cette visite, le wali a inauguré plusieurs infrastructures telles que le nouveau siège de l’état civil de la commune de Bouzaréah.

Dans cette commune, d’autres infrastructures ont été également été inaugurées, mais la plus importante reste une crèche communale, car rappelons le, la wilaya d’Alger peine à avoir des crèches étatiques même si celles privées continuent à ouvrir, profitant du vide. A Beni Messous, même si le président d’APC est absent pour des poursuites judiciaires, le wali a tenu à revenir sur les lieux d’un chantier visité, il n’y a pas si longtemps, à savoir celui du doublement du chemin de wilaya N45.

Comme lors de chaque sortie, les altercations avec la population sont devenues monnaie courante. Au lieu dit ‘‘le Barrage’’ qui devrait accueillir un stade ainsi que des aires de jeux pour enfants, la population s’était attroupée, attendant le chef de l’exécutif afin lui faire part de ce qui se passe. Un jeune, qui a finalement obtenu la parole, a déclaré que le président d’APC n’assume pas son rôle et ne remplit aucunement ses fonctions de président d’APC.

Certains l’ont même traité de voleur et de trafiquant. D’autres ont également interpellé le wali sur leur sort concernant les indemnités des magasins qu’ils ont quittés. Par ailleurs, un jeune habitant de la commune affirme que depuis 6 mois, la gendarmerie a saisi la carte nationale de certains jeunes. «Ils (les gendarmes, ndlr) sont persuadés que nous sommes des dealers de drogue; il ne faut pas stigmatiser tous les habitants de la cité», dénonce-t-il.

Au niveau de Ben Aknoun et El Biar, les inaugurations et les inspections se sont poursuivies. Mais encore une fois au moment du point de presse qui a eu lieu au niveau de l’APC d’El Biar, M. Zoukh est revenu sur la 22e opération de relogement qui, affirme-t-il, encore une fois, aura lieu avant les législatives. Cependant, les doutes subsistent dès lors que le chef de l’exécutif a déclaré que «nous nous sommes précipités en donnant des détails et nous l’avons payé cher».

Le wali n’avance pas si l’opération est annulée ou maintenue. La conférence de presse qui aurait dû avoir lieu samedi prochain a été reportée à une date ultérieure, décalant ainsi l’opération qui aurait dû avoir lieu le lendemain ou le surlendemain de la conférence. Une question dès lors se pose: que se passe-t-il réellement ? Les logements sont-ils prêts ? Les listes des bénéficiaires sont-elles prêtes ? La répartition des 4000 logements est-elle confirmée ?

Beaucoup d’interrogations sans réponse. «Pour les locaux du programme du Président qui ne sont pas exploités, ils seront transformés en infrastructures à utilité publique», a déclaré M. Zoukh. Il rappelle également que pour la saison estivale, il est stricyement interdit aux personnes exploitant les plages avec tout l’attirail de chaises et autres matériels. Les sanctions seront à la hauteur de l’acte, prévient-il.