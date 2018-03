Le bois de Bousqloul se mue en décharge

Réagissez

Un jardin aménagé à Alger

Le bois croule sous le poids des déchets et de l’insalubrité.

Des aménagements récemment réalisés dans la forêt de Bousqloul, à l’est de la capitale, sont livrés à la dégradation et aux actes de vandalisme. Cette situation de déliquescence est due essentiellement à l’absence de gardiens et d’agents d’entretien. L’insalubrité qui règne dans cette forêt fait fuir les familles qui avaient l’habitude de ramener leurs enfants pour des moments de détente et de loisirs.

Les ordures et les immondices envahissent les moindres recoins du bois lui conférant des allures de décharge. «Nous sommes en droit de nous interroger sur l’absence d’agents d’entretien, car c’est une situation qui relève de la contradiction. Les pouvoirs publics ont dépensé beaucoup d’argent pour réaliser ces aménagements à l’intérieur de la forêt, pour les laisser ensuite à l’abandon», déplore un habitué du bois.

Outre l’insalubrité, les riverains nous ont affirmé que le bois pullule de sangliers. Attirés par les restes de nourriture laissés par les visiteurs, ces derniers font des incursions répétées dans les espaces réservés aux promeneurs. «Ces sangliers représentent un danger pour les visiteurs. Les pouvoirs publics doivent trouver une solution pour ce problème avant que l’irréparable n’arrive», confie un riverain.

Par ailleurs, en l’absence de gardien, des délinquants fréquentent de plus en plus le bois. Ils en ont fait un lieu de débauche et de consommation de stupéfiants. «Au départ c’était un endroit fréquenté exclusivement par les familles. Maintenant que les délinquants ont élu domicile dans les allées de la forêt, les familles ont déserté le lieu», assure-t-il et de poursuivre. «Cette forêt, dont les aménagements ont été réalisés depuis quelques mois seulement, doit être sauvegardée. La présence d’un gardien est donc impérative.

L’entretien et le ramassage des déchets doivent êtres effectués au moins deux fois par semaine. Sinon il faut s’attendre à ce que les aménagements et les équipements de puériculture disparaissent.» Signalons que nombre de forêts de la région ont été aménagées et dotées d’équipements de puériculture, à l’instar de la forêt de Ben Mered.

Cette dernière est devenue un lieu de détente pour les familles. «Les aménagements à l’intérieur de la forêt ont été réalisés de manière étudiée. Le lieu est agréable pour la pratique du sport et la promenade», confie un habitué du bois. L’exemple de la forêt de Ben Merad doit être calqué sur celle de Bousqloul, et ce, dans le but de la préserver.

Le même problème se pose également au niveau de la forêt le Bateau-Cassé, où l’absence d’agents d’entretien et de gardiennage, fait que cette parcelle de végétation est devenue insalubre et mal fréquentée. «La forêt le Bateau-Cassé a été aménagée et dotée d’équipements pour les jeux des enfants. Pour préserver ces équipements, il faut nécessairement qu’il y ait des agents pour l’entretien et le nettoyage», suggère un habitant de la localité.