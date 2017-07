Lancement du Plan bleu : 3600 jeunes bénéficieront de l’opération

Réagissez

La direction de la jeunesse, des sports et des loisirs (DJSL) vient de lancer l’opération dite «Plan bleu».

Cette dernière consiste en l’organisation pour les jeunes de sorties en mer et de colonies de vacances. Pour cette année, quelque 3600 jeunes bénéficieront de ce programme, qui tend à devenir une tradition. En plus de faire bénéficier un nombre de jeunes croissant, la DJSL a canalisé cette saison le gros de ses efforts dans les cités nouvellement réalisées, où les structures dédiées au sport et aux activités de loisirs éducatifs et récréatifs manque cruellement.

Outre l’organisation de ce genre de sorties, la DJSL a ouvert toutes les piscines dépendant de son champ d’action, afin de permettre aux nouveaux habitants, la frange juvénile en particulier, de profiter pleinement de la saison estivale. A Birtouta, des cités tentaculaires ont été réalisées ces dernières années, notamment à Chaïbia, Sidi M’hamed et Ouled Chebel. Les jeunes issus de ces cités pourront au cours de cette saison estivale bénéficier d’excursions organisées par les structures de jeunesse telles que les maisons de jeunes, les salles polyvalentes, les centres d’animation de proximité et les centres culturels. En plus de ces sorties encadrées par un personnel spécialisé, les jeunes des localités de Birtouta pourront profiter pleinement de la piscine qui se trouve au chef-lieu.

Cette dernière, et comme à chaque saison estivale, ouvre ses portes pour les jeunes de la région qui s’adonnent aux activités nautiques. Les familles y trouvent également un cadre agréable et peuvent s’attabler. Les enfants, en plus de la baignade, ont l’opportunité de jouer grâce à des équipements de puériculture. «Nous avons pris l’habitude de venir dans cette piscine. Mes enfants s’adonnent à la baignade et aux jeux que proposent les animateurs. Quant à nous, on préfèrent s’attabler pour prendre quelques rafraîchissements», confie un père de famille. Depuis le lancement du Plan bleu il y a quelques années déjà, l’opération a démontré son utilité dans la prise en charge de la frange juvénile en matière d’occupation du temps libre et de l’animation de proximité.