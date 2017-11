Réagissez

Maquette de l’aménagement du site de Oued Ouchayah

Le lancement des travaux a été tributaire d’une opération de relogement effectuée par les services de la wilaya d’Alger en mai 2016 et qui a touché 180 familles ayant occupé le bidonville précité.

Des travaux de remblayage et de traçage de voies viennent d’être lancés dans le périmètre d’assiette de terrain relevant de la ferme Ben Boulaïd, où fut implanté le bidonville appelé communément «Métro». Cette intervention, convient-il de le mentionner, est considérée comme une phase préliminaire à la réalisation des infrastructures routières de grande importance pour la capitale.

Comme convenu, après le démantèlement du baraquement, la wilaya d’Alger a affecté le terrain récupéré à la réalisation du viaduc de Oued Ouchayah. Présentement, deux engins à chenilles et un rétrochargeur acheminés par l’Entreprise de génie urbain de la ville d’Alger (Eguva) s’attellent à ouvrir des voies et à terrasser les chargements de terre déversés au cours du mois écoulé de manière à combler certaines cavités du terrain et parvenir à constituer une levée.

Interrogés pour de plus amples informations, des ingénieurs relevant du secteur des travaux publics ont précisé que le viaduc enjambant Oued Ouchayah est destiné à désengorger les routes de plusieurs localités de la capitale. «Tel qu’il est conçu, le viaduc est un ouvrage à haubans. D’une longueur de 1 km, il reliera Oued Ouchayah à Baraki. Cette liaison est assurée par un autre pont en cours d’achèvement au niveau du lieu appelé les ‘‘700 bureaux’’ relevant de la commune de Gué de Constantine.

Cette réalisation tant attendue garantira une fluidité de la circulation routière et permettra aux usagers, notamment aux conducteurs de semi-remorques transportant des conteneurs provenant du port d’Alger de quitter la capitale en un laps de temps et rejoindre l’autoroute Est-Ouest sans passer par les voies des différentes localités déjà obstruées par des bouchons inextricables surtout aux heures de pointe», a expliqué M. Z., ingénieur de son état.

Entre-temps, aux alentours du chantier, des rumeurs colportées par des personnes indélicates et malveillantes font apparaître le terrain susmentionné qui fut récupéré par la wilaya comme relevant d’une propriété privée. D’autres rumeurs présentent le même endroit comme un lotissement.

A entendre ces propos confus et malhonnêtes, des bénéficiaires qui seraient titulaires de décisions d’attribution de lots de terrain à bâtir se seraient présentées au niveau du chantier pour s’enquérir du sort de leur propriété. «Nous sommes habitués à de telles situations.

A chaque fin de mandat, pendant que les commis de l’Etat et les représentants de l’autorité locale se consacrent aux préparatifs des élections communales, certaines personnes indélicates, faisant partie de ce qu’on appelle ‘‘la mafia du foncier’’, profitent du moindre relâchement conjugué à certaines complicités au niveau de l’administration locale. Faisant fi de la loi 90-25 portant sur l’orientation foncière et stipulant que l’Apc ne peut en aucun cas attribuer des lots de terrain.

Ces fourbes ne reculent pas et s’approprient des lots de terrain ou simplement se présentent comme étant détenteurs d’une décision d’attribution qu’ils font revendre à des personnes non averties. A cet effet, le wali d’Alger, qui a suivi avec attention le processus de ces réalisations, doit intervenir pour mettre un terme à ces agissements», a observé un juriste consulté à l’occasion.