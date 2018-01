Lancement des premiers travaux de réhabilitation

Réagissez

Le bâtiment de la Grande-Poste à Alger

Les magasins qui se trouvent au sous-sol de la Grande- Poste sont en cours de réhabilitation, apprend-on auprès du P/APC d’Alger-Centre, M.Bettache.

Laissés pratiquement à l’abandon depuis des années, ces locaux ont été utilisés par leurs locataires comme dépôts pour entreposer des marchandises. Les bouquinistes, qui avaient des étals en surface, emmagasinaient leurs marchandises dans ces locaux qui étaient insalubres.

«Nous avons intenté des procès contre les locataires des sous-sols de la Grande-Poste. La justice a tranché en faveur de l’APC, qui a récupéré ces locaux», confie le P/APC. Avant de lancer les travaux de réhabilitation, l’APC d’Alger-Centre s’attelle actuellement à refaire l’étanchéité. «Nous avons lancé des travaux d’étanchéité afin de préparer le sous-sol à recevoir les travaux de réhabilitation. D’ailleurs, l’entreprise chargée de réaliser ces travaux a été retenue.

Les travaux seront lancés effectivement dans quelques jours», explique-t-il. Signalons que le sous-sol de la Grande-Poste compte une vingtaine de locaux. «Après la réhabilitation de ces locaux, ils seront attribués par adjudication. Il sera question ensuite d’y installer des grandes marques», assure-t-il. Rappelons que dans la capitale, nombre de locaux se trouvant dans des sous-sols sont inexploités.

Certains sont fermés depuis des années, alors que d’autres sont ouverts, sans pour autant attirer grand monde. C’est le cas notamment de l’espace sis à côté de l’hôtel Safir «ex-Aletti». Bien entretenus, bénéficiant d’un affichage pour attirer les passants et gérés par un établissement public, il n’empêche que les locaux sont pour leur quasi-totalité fermés ou servent d’espace de stockage pour certains commerçants ayant d’autres locaux dans les rues les plus commerçantes de la capitale. A la place des Martyrs, ou à la place Kennedy, c’est quasiment le même constat. La plupart des locaux sont fermés et les quelques commerces ouverts sont boudés par les visiteurs.

Une question d’habitude pour certains et de sécurité pour d’autres. Pour autant, bien d’autres espaces commerciaux, situés dans des sous-sols, ont bonne réputation et ne rebutent pas les habitants qui les fréquentent au quotidien. C’est le cas du sous-sol de la place Audin, ou encore de celui adjacent au siège de la wilaya.

Une partie du sous-sol de Sahat Chouhada, du côté menant vers la gare ferroviaire, est également animée et les commerces, des restaurateurs pour la plupart, y gagnent bien leur vie. Tout compte fait, ces espaces, parfois considérés infamants, méritent plus d’intérêt de la part des autorités publiques appelées à les réhabiliter et à les rentabiliser. En ces temps d’austérité, les autorités locales se doivent de les exploiter pour renflouer leurs caisses.

Ces espaces commerciaux doivent faire l’objet d’une prise en charge de la part des services de la wilaya, devant leur redonner une vocation commerciale à même d’encourager les visiteurs. «C’est une question d’aménagement, car ces lieux manquent de commodités. Pour les réhabiliter et les rendre attractifs, il convient de lancer ce genre de travaux», suggère un habitant de la capitale.