La vérité de la main tendue

Les transports en commun sont pris d’assaut par les mendiants

Pour de nombreux usagers des transports en commun, l’arrivée du tramway qui relie la capitale, Ruisseau à Dergana, commune limitrophe d’Alger, les avantages sont indéniables.

La circulation routière fait partie d’un passé pas très lointain. Les universitaires arrivent à ralier l’université Houari Boumediène dans des temps incroyablement courts.

Cependant, un mais subsiste : si les usagers restent chacun dans son coin à discuter, surfer sur internet via la 3G, ou tout bonnement lire un journal pour s’enquérir des dernières infos, le calme est vite troublé par des usagers d’un tout autre genre. Ils chantent, ils fredonnent, ils lisent des versets du Coran, ce sont les mendiants.

Qu’ils soient jeunes ou âgés, algériens ou réfugiés, chacun a sa technique pour s’attirer les bonnes grâces des passagers et ainsi faire ouvrir les mains qui restent bien bloquées en ces périodes de froid.

C’est par une belle matinée glaciale que nous décidons de prendre le tramway depuis la station du Ruisseau vers Dergana-centre, comme le déclare la voix au micro. Il est 9h et nous sommes partis depuis déjà une quinzaine de minutes. Pour le moment les seules paroles prononcées à voix haute sont celles d’un jeune homme, qui se dirigeait visiblement vers le lieu de son travail.

Ecouteurs aux oreilles, il avait raconté à son interlocuteur les péripéties de sa nuit qui semblait interminable. A 9h15mn, nous arrivons à la cité Rabia, commune de Dar El Beïda. Un homme d’un certain âge s’installe à nos côtés et nous le questionnons juste sur la distance entre Ruisseau et Dergana. «Il doit y avoir 25 km», dit-il, sans être sûr. Directement la conversation est lancée sur notre sujet, et à voir sa réaction, il semblait être très au courant de la situation. «J’évite la voiture à cause de la circulation, de ce fait, j’ai décidé de prendre le tramway pour vaquer à mes occupations», nous a-t-il informé.

Il parle des mendiants avec aisance, comme un politicien qui traite son sujet favori. Chaque jour que Dieu fait, ils sont nombreux à récolter les quelques sous que certains passagers daignent leur donner, dit-il. Mais en ce mercredi 25 janvier, les mendiants ont décidé de faire la grève. Après une dizaine de stations, et une fois arrivés à la station Bordj El Kiffan-lycée, pas un mendiant à la tenue dégradée ou au dialecte inconnu.

Nous rebroussons chemin 5 minutes après être arrivés au terminus de Dergana-centre. Sur le chemin du retour, pendant quelques stations, aucun mendiant n’est monté le tram. Cependant arrivés à la station Bab Ezzouar-université, beaucoup de passagers sont descendus, la majorité sont des étudiants à l’USTHB et de là, nous avons constaté la reprise de ce que quelques passagers appellent le travail. La première personne à être montée est une dame voilée.

Dans ses mains quelques sacs ainsi qu’un paquet de mouchoirs en papier destinés à la vente. Le stratagème est bien rodé et la voix fait rappeler les personnes en détresse, à la limite même du suicide. «Achetez-moi un paquet à 10 DA seulement», disait-elle en essayant de faire ouvrir le porte-monnaie aux passagers qui ne s’intéressaient pas à elle. Depuis notre départ de Dergana, nous avons pris contact avec quelques jeunes à destination d’Alger-Centre, et dès que cette dame est passée à côté de nous, un jeune nous a déclaré que c’est tous les jours ainsi.

«Parfois ils sont plus nombreux et n’hésitent pas à utiliser des enfants et des bébés pour paraître plus crédibles», dénonce-t-il. Notre jeune interlocuteur, qui nous parlait tel un politicien, dénonce l’exploitation des enfants. «C’est une honte pour ces personnes d’utiliser de jeunes enfants pour attirer la pitié des gens !» s’indigne le jeune universitaire.

Arrivés à la station Mokhtar Zerhouni, la dame descend du tram aussi vite qu’elle est montée, afin de ne pas être vue par les contrôleurs, qu’elle a visiblement dupés pour monter. A la station Les pins, un jeune homme monte dans la voiture du milieu, celle où nous étions installés. Aussitôt, le jeune homme tend la main et marmonne quelques mots.

L’air handicapé, avec les jambes courbées vers l’intérieur, il arrive à s’attirer la sympathie de certains qui lui donnent quelques dinars. Mais à sa descente du tram, son visage change pour laisser voir un véritable comptable en train de faire rapidement les comptes, l’opération n’a pris que quelques secondes, histoire d’avoir un petit aperçu de ce qu’il a entre les mains. Plutôt étonnant pour une personne souffrant d’un handicap.

Plus que 5 stations et nous arriverons au Ruisseau, et sur la rue de Tripoli, les mendiants syriens s’enchaînent en vendant des livres de poche et les mêmes mouchoirs en papier. Mais les agissements de ces personnes restent tout de même troublants. Qu’ils soient algériens, syriens ou même des Algériennes se faisant passer pour des Syriennes, on remarque à leur voix que quelque chose cloche. Sont-ils tous en difficulté ? Des doutes subsistent.Ont-ils trouvé le filon ? Probablement. Les bébés utilisés sont-ils les leurs ? Là encore des doutes viennent mordiller l’envie de savoir le vrai du faux, surtout quand on sait que dehors, dans la même rue, certaines mendiantes n’hésitent pas à se prêter les enfants pour leurs agissements.

Mais là encore, le sujet reste délicat et une profonde investigation est nécessaire.

Mais là où il n’y a plus aucune question à se poser, c’est sans nul doute, est-ce que les agents de Setram font quelque chose ? La réponse un oui catégorique. Munis de leur gilet reconnaissable à sa couleur, ils arpentent le tramway de long en large pour la vérification des tickets, en faisant la chasse aux nombreux mendiants, même si, il faut l’avouer, certains arrivent à se glisser entre les mailles du filet.