La Protection civile assure et rassure

Depuis de nombreuses années, la Protection civile organise une journée propre à elle, où elle effectue des manœuvres de grande envergure afin de déceler d’éventuelles erreurs qui doivent être rectifiées ou toute autre anomalie.

Le but de ces manœuvres est également de mettre en place une coordination et une synchronisation parfaites entre sapeurs-pompiers, gendarmerie, police et, bien évidemment, les médecins, qui jouent un rôle crucial.

Pour cette année, la Protection civile de la wilaya d’Alger a choisi la commune de Hammamet, non pas pour le littoral, mais plutôt pour le massif forestier qui surplombe un hôpital à forte fréquentation, et nous avons été conviés à cette démonstration, qui s’est déroulée sur une journée.

Le premier départ de feu a été donné à 10h. Dès le premier appel, l’unité de Hammamet est intervenue sur les lieux, mais, pour corser le tout, d’autres foyers ont été allumés, un à Sidi Youcef, et le second à l’unité des forestiers de la forêt de Baïnem. Pour aider l’unité de Baïnem, celles de Bologhine, Aïn Benian, l’unité numéro 1 de Zmirli, ainsi que l’unité nationale de Dar el Beïda ont fait le déplacement. De nombreux gradés étaient présents et ont assisté et coordonné les opérations. Nous avons été accueillis par le lieutenant Ben Khelfellah en charge de la communication, ainsi que par le capitaine Saïdj.

Ce dernier, pour qui c’est la dernière mission avant de rendre l’uniforme, a tenu à expliquer en détail le déroulement des opérations en cours. «La simulation d’aujourd’hui, qui se divise en plusieurs étapes, est tirée d’un cas de figure réel qui peut survenir à tout moment. L’hôpital peut être en danger et les nombreux patients doivent être évacués et c’est ce que nous allons faire», précise-t-il.

Nous avons rejoint le poste de commandement installé en hauteur entre la forêt de Baïnem et Bouzareah, les unités déployées, ainsi que celles en attente de déploiement reçoivent directement les ordres des supérieurs qui prennent l’exercice visiblement très au sérieux. Avec nous, le lieutenant Ben Khelfellah en charge de la communication et de la coordination avec la presse durant cette journée, a tenu, par ailleurs, à souligner quelques points en ce qui concerne cette journée.

«Il faut préciser que la forêt de Baïnem constitue l’un des poumons de la capitale, et avec l’autorisation du wali d’Alger, nous avons procédé à cet exercice. Cette opération, qui touche trois communes, à savoir, Hammamet, Aïn Benian et Bouzaréah, est cataloguée comme feu représentant un risque majeur pour l’hôpital de Baïnem. Il faut également préciser que le risque de propagation du feu touche également les habitations voisines», rapporte notre interlocuteur tout en expliquant que le plan d’urgence a été déclenché, car le nombre de communes touchées dépasse les 2.

Avec ce plan déclenché, un poste de commandement a été mie en place, ainsi qu’une base logistique où sont localisés les troupes ainsi que le matériel qui rentre en action. Le lieutenant mentionne que l’ensemble des effectifs, ainsi que du matériel qui sont en stand-by peuvent être rapidement déployés sur demande, «et ils seront rapidement orientés vers le lieu d’intervention.»

Durant la manœuvre, plus d’une dizaine d’ambulances ont été mobilisées et 17 engins d’intervention également. «Sur le terrain, nous avons plus d’une centaine d’hommes entre simples sapeurs- pompiers et gradés, tous travaillant en coordination avec le poste de commandement et les forestiers, qui sont avec nous pour cette journée» déclare-t-il.

A l’intérieur de l’hôpital, les nombreux civils ont eu le plaisir d’admirer la Protection civile entrain de simuler une évacuation grandeur nature avec de nombreuses ambulances, ainsi que celles du SAMU présentes en grand nombre aussi. Les acteurs, qui ont joué le rôle de malades ont été évacués vers les centres hospitaliers de Bab el Oued, Zéralda et Beni Messous.