La police mobilisée contre les commerçants informels

Depuis le début du mois de Ramadhan, une forte présence policière est enregistrée au niveau de la rue menant vers le marché Meissonier, commune de Sidi M’hamed.

Contrairement aux autres jours de l’année, cette fois-ci le mot d’ordre est l’éradication définitive du marché informel. Ainsi, il n’est plus question de jouer au chat et à la souris avec les vendeurs anarchiques. Depuis quelques jours, il est strictement interdit aux trabendistes de s’installer et d’étaler leurs marchandises. Les nombreux policiers mobilisés toute la journée ne quittent les lieux que très tard, histoire de dissuader les commerçants anarchiques qui ont espoir de présenter leurs marchandises avant l’Adhan. Il y a quelques jours, les propriétaires de magasins, le long de la rue menant vers le marché couvert, ont exprimé leur colère au sujet de la concurrence déloyale des vendeurs anarchiques et ont interpellé les responsables concernés pour s’en débarrasser avant le mois de Ramadhan. Ils avaient même fermé boutique en guise de protestation.

Ce à quoi les autorités ont répondu en mobilisant de nombreux policiers, chargés de veiller à la mise en application de la décision d’éradication. On ne sait combien de temps cette interdiction va durer, puisque autrefois, ce marché anarchique, l’un des plus connus d’Alger, a été éradiqué, mais au bout d’un certain temps, il a fini par renaître de ses cendres. Avant le mois de Ramadhan, des descentes de police étaient régulièrement effectuées, mais sans que les vendeurs illégaux soient découragés. Malgré les saisies effectuées de temps à autre, les trabendistes reviennent, occupant la voie automobile et importunant les commerçants légaux qui paient leurs impôts rubis sur l’ongle.