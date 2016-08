La police décidée à éradiquer les parkings sauvages à Alger

Réagissez

Les services de la police décident de lutter, enfin, contre la privatisation illégale de l’espace public dans la capitale. Ils s’attaquent, depuis quelques jours, aux gardiens des parkings illégaux, dont le nombre s’est considérablement accru ces dernières années, profitant du laxisme des autorités.

Vingt-huit d’entre eux ont été arrêtés, avant-hier à Alger, par la police. C’est ce qu’a annoncé la DGSN. «Dans le cadre de la lutte contre les parkings anarchiques dans les quartiers et les rues de la capitale, les services de la sûreté de la wilaya d’Alger ont recensé 25 parkings exploités illégalement et 25 contrevenants ont été arrêtés et seront présentés devant la justice», précise la même source dans un communiqué adressé à notre rédaction. La police avait procédé également à l’arrestation de 263 personnes et démantelé 266 parkings illégaux au niveau des plages de la capitale du 1er juin au 9 août. La police a également saisi 98 parasols et 34 chaises et a arrêté 10 personnes qui les louaient de manière illégale. «Dans le cadre de la lutte contre le phénomène des parkings anarchiques à travers les rues et quartiers d'Alger pour laquelle tous les moyens humains et légaux ont été mobilisés, les services de la sûreté de wilaya ont procédé, depuis le début de la saison estivale (1er juin au 9 août), à l'éradication de 263 parkings illégaux et l'arrestation de 266 mis en cause dont 136 ont été présentés devant la justice. Des dossiers judiciaires ont été établis contre 130 contrevenants et soumis à la justice», lit-on encore. Les services de la police judiciaire relevant de la wilaya d'Alger, ajoute la DGSN, «ont réussi à arrêter un individu qui tentait de mettre le feu volontairement à des arbres au niveau du parc zoologique et d'attraction de Ben Aknoun (village africain)». «Le mis en cause a été présenté devant la justice», précise la même source.