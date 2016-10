La pierre d’achoppement

Réagissez

D écidément, il n’est pas aisé de cultiver des échanges fructueux entre la mairie et les usagers, tant ces derniers ont peine à voir leurs doléances liées à l’amélioration du cadre de vie et de l’environnement prises en charge de manière efficiente. Confinée dans la tâche de caisse d’enregistrement, l’administration communale n’a plus les coudées franches pour prendre à bras-le-corps les préoccupations des administrés en matière de salubrité publique. Cela ne date pas d’hier. Rarement, le citoyen voit sa demande formulée au niveau de sa commune déboucher sur une suite favorable. Après avoir adressé nombre de courriers aux services chargés de la salubrité publique, sur la situation insalubre d’un lit d’oued à Bologhine – sans suite – des administrés ont décidé de secouer le cocotier en se présentant au bureau du responsable concerné aux fins d’intervenir sur un canal d’eaux pluviales obstrué. Le responsable leur signifie que le problème ne relève pas des services de la commune, mais il consent, toutefois, un effort en passant un coup de fil à un responsable de l’Epic Asrout.

Ce dernier s’en lave les mains. «Ce problème ne relève pas de notre compétence et il va falloir vous orienter vers les services de l’hydraulique», signale-t-il au responsable de la commune. Derechef, ce dernier saisit le combiné téléphonique pour solliciter le responsable de l’hydraulique qui allègue que sa mission ne l’autorise pas à intervenir dans pareil cas. Ne sachant plus quoi faire et à quelle porte frapper, le préposé de la commune babille en promettant aux plaignants de résoudre la question, devenue, à son grand désarroi, une équation à plusieurs inconnues. Des jours, voire des semaines passent sans que la question qui relève de la santé publique soit traitée. Les administrés reviennent à la charge : «Dites-nous au moins si ce canal relève du domaine public ou dépend-il d’une zone no man’s land ?» Dérouté, le préposé au service d’hygiène de la commune n’a pas de réponse. Il ne réussit pas à se soustraire.

Acculé sur sa chaise, il bafoue non sans tenter, cette fois-ci, de jurer le ciel qu’il va y mettre du sien et venir à bout de l’ennui qui les fait tant jaser. Des mois défilent sans juger utile de faire intervenir une équipe pour curer l’ouvrage public qui date de l’époque coloniale. Déterminés à mettre fin à ce «cinima ta’â el hit», les pétitionnaires rappliquent pour voir où se situe la pierre d’achoppement. Le préposé est là, mais ne sait toujours plus sur quel pied danser et comment persuader les «casse-tête» du bien-fondé de ses propos. Il va tout de même les calmer en leur promettant, de mettre fin à ce tracas qui les turlupine, juste après la prochaine opération de relogement des familles du lieudit la Caserne. Nom du ciel, quelle relation peut-il y avoir entre le déblaiement d’un lit d’oued et les futurs heureux bénéficiaires de gîtes ? La fuite, le mépris ou l’incompétence ? Ce n’est pas peu dire. En tout cas, que la politique communale et communautaire en matière d’environnement reste tributaire de l’humeur chagrine de ceux qui excellent dans l’art de se débiner en usant de manœuvres sournoises.