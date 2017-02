La petite enfance comme réceptacle et conducteur

Réagissez

Une journée de sensibilisation à l'école Ibn...

Depuis le début de la saison hivernale, on ne parle que de monoxyde de carbone. Un gaz inodore et incolore, qui tue chaque année des centaines de personnes à travers le territoire national.

Pour faire prendre conscience et donner également de multiples informations sur les dangers du gaz naturel et du monoxyde de carbone, la SDA de Gué de Constantine mène depuis quelques mois une vaste campagne de sensibilisation à travers les communes qu’elle alimente en gaz naturel et en électricité.

Pour la journée de mercredi, l’établissement primaire Ibn Khaldoun, dans la cité 1016 Logements, à Oued Romane, dans la commune d’El Achour, a été le lieu d’une rencontre entre de jeunes écoliers et la chargée de la communication de SDA Gué de Constantine, Mme Sadki. Durant son exposé, une quarantaine de têtes blondes lui ont dévoué toute leur attention et également participé à un jeu de questions- réponses. Selon l’animatrice de la rencontre, la sensibilisation doit se faire dès le plus jeune âge. «Leur esprit est encore jeune et ouvert aux multiples informations que nous leur donnons.

Grâce à une rencontre pareille, ces enfants sont à la fois un réceptacle d’informations utiles et également des conducteurs vers leur parents», explique-t-elle, tout en précisant que les informations et les conseils qu’elle offre sont conduits par les enfants à leurs parents directement et ainsi la prise de conscience sera plus grande. Durant la rencontre, on a également assisté aux nombreuses interactions entre l’animatrice et les enfants.

En posant des questions aussi simples que variées, les enfants peuvent répondre rapidement et à tour de rôle sur les dangers du gaz naturel. Notre interlocutrice a également abordé le sujet traitant du lien entre gaz et monoxyde. Une démonstration via datashow a permis aux enfants de comprendre la liaison entre le gaz naturel et le monoxyde. Un second intervenant a également pris la parole en montrant aux jeunes écoliers les gestes à faire pour savoir si l’installation est conforme.

Si cette phrase peut sembler quelque peu compliquée, les gestes à faire, eux, sont d’une simplicité enfantine. L’intervenant a expliqué à la salle qu’il faut tout simplement garder à l’esprit qu’une bonne aération est l’élément principal et un facteur déterminant pour éviter l’asphyxie, et de ce fait, une mort certaine. Il a également expliqué qu’il faut garder à l’esprit que chaque maison doit être dotée de quelques bouches d’aération et qu’elles doivent être vérifiées chaque année avant le retour du froid.

Durant son intervention, un enfant, ne dépassant pas les 8 ans, a été rapidement pris de panique et a demandé à ce qu’on ouvre les portes et les fenêtres, car il se sentait asphyxié et étranglé. Les enfants ont également appris la différence entre une flamme bleue et une flamme orange rouge. Peu de temps après, des prospectus leur ont été distribués, expliquant les gestes à faire et le numéro à composer en cas de danger ou de fuite de gaz.

Mme Dziri, directrice de l’établissement, explique que ces campagnes sont une source d’informations utiles et que de telles journées doivent être organisées à travers les milliers d’écoles primaires de la capitale. D’autres campagnes viendront dans les jours à venir pour encore offrir plus d’informations à d’autres écoliers. Gardons aussi à l’esprit que la prévention et la vérification de l’installation coûtent peu de temps et peu d’argent, une bonne maintenance peut sauver des vies humaines.