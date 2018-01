La pénurie de lait en sachet dure depuis des semaines

Réagissez

Malgré les assurances des pouvoirs publics quant à un approvisionnement régulier du lait en sachet, la pénurie dure depuis plusieurs semaines. Devant les commerces de produits laitiers, les longues et interminables chaînes sont devenues courantes.

La pénurie touche pratiquement toutes les communes de la capitale, y compris celles qui ont des usines de conditionnement de lait en sachet, telles que Birkhadem et Dergana.

Cette situation pénalise les petites bourses, qui se voient dans l’obligation de se rabattre sur le lait conditionné dans les boîtes en carton. «Le lait en boîte coûte 100 DA le litre, alors que celui conditionné dans les sachets coûte 25 DA, je ne peux pas me permettre chaque jour d’acheter pour 200 DA de lait», confie un père de famille.

D’après un responsable de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), «la poudre de lait, qui est un produit subventionné par l’Etat, ne va pas dans sa globalité à la production du lait en sachet. Une grande quantité de cette poudre est utilisée comme matière première dans les usines de transformation de produits qui ne sont pas subventionnés, tels que les yaourts et les fromages, etc. Nous demandons aux pouvoirs publics l’ouverture d’une enquête, d’une part, et de l’autre, la mise en place d’un système de contrôle rigoureux, qui aura la capacité de résorber les déperditions», confie-t-il.

Selon des commerçants, «l’approvisionnement en sachets de lait a considérablement diminué. De trois fois par semaine, nous sommes passés à une fois. Cela nous pose non seulement des problèmes avec la clientèle, mais également au niveau du manque à gagner que cela engendre. Déjà que la marge bénéficiaire est infime que vient s’ajouter cette crise», soutiennent-ils.

D’après le même responsable, «faute de concordance en termes de collecte, de traitement et de distribution du lait, les producteurs dans certaines wilayas ont été dans l’obligation de jeter leur production», assure-t-il.

Cette pénurie est peut-être voulue, dans le sens où elle va ajouter de l’eau au moulin des producteurs de lait conditionné dans des boîtes en carton. «A chaque fois qu’il y a pénurie de lait, la demande sur le lait conditionné dans les boîtes en carton s’accroît fortement. La crise profite donc à certains producteurs qui, d’ailleurs, importent la matière première de l’étranger», déplore-t-il. Quelles que soient les causes de cette pénurie, ce sont les petites bourses qui en subissent les conséquences.

Même si le lait en sachet est de moindre qualité par rapport au lait conditionné dans des boîtes en carton, il n’en demeure pas moinsqu’il reste l’aliment de base de la plupart des familles aux revenus modestes. «Comment voulez-vous que je me permette d’acheter du lait à 100 DA le litre, alors que ma paie est de 18 000 DA par mois», déplore un père de famille.