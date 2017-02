La modernité comme perspective de l’année 2018

Réagissez

Inauguré le 11 décembre 2016 par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, la nouvelle ville de Sidi Abdellah se veut une référence en matière de modernité et de technologie pour les futurs habitants, ainsi que pour les milliers d’employés qui rejoindront tout doucement les nouvelles entreprises implantées sur place.

Selon les slogans qui étaient proclamés, la nouvelle ville se veut un modèle de ville et d’organisation urbanistique harmonieuse. Avant notre visite, nous avons pris le temps de prendre quelques informations relatives à la cité.

Selon les informations que les pouvoirs publics nous ont communiquées, la nouvelle ville s’étale sur 7000 hectares, dont 3000 urbanisables. De ce fait, une petite visite s’imposait et c’est ce que nous avons fait. Dès notre arrivée sur place, ce qui nous a frappés le plus ce sont les nombreuses habitations construites. On ne se sent pas dans une ville moderne, mais plutôt au cœur d’une des nombreuses cités dortoirs réalisées par l’Etat pour loger et reloger les nombreuses familles à la demande d’un toit. Le projet de construction de la ville nouvelle a été décidé en 2004, tandis que la déclaration d’utilité publique de l’opération relative à la réalisation de certains ouvrages, équipements et infrastructures est intervenue en 2008.

D’après les dires qui avaient été prononcés, la première étape après la livraison qui s’est faite à moitié est de donner 3067 logements. Les premières familles à avoir reçu les logements étaient celles issues de la dernière opération de relogement que la wilaya avait entamée en décembre 2016, accompagnées d’autres familles qui ont souscrit au programme AADL.

Selon une jeune femme rencontrée sur place, elle devrait bientôt quitter son logement actuel pour rejoindre une nouvelle habitation dans la nouvelle ville dans la commune de Mahelma. Sur les 3067 familles à rejoindre les nouvelles habitations, 1067 vont être casées dans des logements publics promotionnels LPP, 2000 dans le cadre du programme location-vente ou AADL. Mais un communiqué de la wilaya avait également précisé que des familles des bidonvilles de la circonscription administrative de Zéralda ont été relogées dans la nouvelle ville, ce qui crée un mélange qui peut parfois aboutir à des rixes pour le contrôle du territoire. A titre d’exemple, la cité Aïn El Melha, où des jeunes venus de plusieurs quartiers de la capitale se battent pour la prise de la cité sous le slogan «C’est notre territoire».

Avec la construction de cette nouvelle cité, plusieurs infrastructures ont été prévues dans les plans de réalisation, à l’instar de la réalisation de crèches, de postes de police pour garantir une sécurité optimale à l’intérieur comme à l’extérieur de la cité. Il faut aussi noter que la ville est entourée de verdure et se veut aussi comme un pôle technologique et écologique, mais il semble y avoir quelques désagréments.

Les travaux ne sont pas totalement achevés et ainsi on ne peut pas avoir une idée précise sur la grande réalisation. Sur les photos et les plans, le mot qui vient à l’esprit est «wow», mais la réalité est toute autre. Les grandes constructions et les buildings ne sont pas vraiment attrayants. Seul point positif et qui devrait ravir les jeunes en quête d’emploi, ce sont, sans aucun doute, les 300 locaux prévus pour répondre aux attentes et aux nombreuses demandes des habitants.

Il est prévu aussi que grâce à ce grand planning, pas moins de 1200 postes d’emploi seront à pourvoir par les nombreux jeunes fraîchement diplômés. Afin de régler les problèmes qui se posent actuellement dans les nouvelles cités, comme le manque de bureaux de poste, d’annexes d’APC et autres infrastructures pour le citoyen, le problème semble avoir été réglé à la racine, mais encore une fois, la ville semble n’a aucun attrait, voire hostile. Est-ce parce que les travaux n’ont pas encore pris fin et que les habitations sont encore vides ? Nous ne manquerons pas de revenir sur la question.

Ce que nous avons remarqué aussi à l’intérieur de la cité, c’est la mise en place d’un éclairage photovoltaïque, ce qui démontre la volonté des autorités publiques à devenir plus vert et écolo. Nous avons noté d’autres changements importants, comme la mise en place de paraboles collectives, supprimant ainsi l’image dégradée des paraboles sur les balcons. Egalement, le ramassage des ordures est réalisé par l’entreprise Extranet, avec des techniques d’enfouissement et de tri sélectif. Pour l’amusement et la détente, un parc d’une trentaine d’hectares a été réalisé, ainsi que la construction d’un karting pour les pilotes en herbe.

Dans le secteur du transport urbain, on a constaté que le point positif est sans aucun doute la ligne ferroviaire reliant Sidi Abdellah au centre-ville de la capitale. Pour information, la nouvelle ville devrait englober pas moins de 27 localités réparties sur les communes de Mahelma, Zéralda et Douéra. En attendant que cette ville futuriste arrive à son terme en 2018 et que la population change le mode de vie de cette ville qui se dit futuriste, l’image qu’elle donne en ce moment est celle d’une simple cité dortoir à grande capacité.