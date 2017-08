La lumière au bout du tunnel pour les souscripteurs

Réagissez

A deux jours de la Fête de l’Aïd El Kebir, la wilaya d’Alger a décidé de frapper fort en offrant pas moins de 944 logements aux souscripteurs du programme LSP et LPL.

Pour la cérémonie de remise des clefs, qui s’est déroulée au complexe du 5 Juillet, des centaines de familles ont été conviées, toutes heureuses de recevoir la fameuse clef qui ouvrira pour nombre d’entre elles, dès aujourd’hui, les portes d’une nouvelle vie. Présent également à la cérémonie, le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, qui, avant de faire des heureux, a pris la parole et s’est exprimé en mentionnant de nombreux chiffres qui ont étourdi certaines personnes dans l’assistance, mais que les journalistes ont vite enregistrés.

Selon les informations communiquées par le chef de l’exécutif de la capitale, Alger, depuis 2014, ne cesse de reloger afin de clore la page des bidonvilles, des caves et des logements construits sur des toits. «Le programme LSP de la capitale compte plus de 42000 logements. Nous avons jusqu’à présent réalisé grâce à l’aide de 56 promoteurs immobiliers pas moins de 21000 unités et nous en avons distribué jusqu’à aujourd’hui plus de 11000, et ce, depuis 2014.

Pour les logements en réalisation il faut tabler sur 18000, dont plus de 3000 vont bientôt voir le jour», a déclaré le wali de derrière son pupitre. Pour les bénéficiaires de cette journée, les familles sont issues des communes d’El Biar, Zéralda, Souidania, Rahmania, Mahelma, Ben Aknoun, Kouba, Bab El Oued, Oued Koreich, Alger Centre, Sidi M’hamed, El Mouradia et enfin Bouzaréah. Mais les plus heureux étaient, sans aucun doute, les souscripteurs du promoteur immobilier Batigec, qui avait fait tant parler de lui. Au niveau du projet des 2684 logements Draria, Saoula, 376 familles se sont vu attribuer un nouveau toit et sur cette question, monsieur le wali a tenu à rassurer que la wilaya d’Alger veille à ce que l’ensemble des 2308 logements restants soient finis au plus vite. De son côté, le directeur du logement de la capitale, Smaïl Loumi, a déclaré que 818 logements de type LSP sont répartis sur les projets, dont 376 Batigec à Draria, 288 à Souidania pour l’OPGI de Dar El Beïda et 154 unités à Aïn Melha. Notons également la distribution de 126 unités au profit de l’APC de Réghaïa dans le cadre du logement LPL. «J’informe aussi les citoyens que les cérémonies de remise des clefs ainsi que les opérations de relogement vont se poursuivre.

Grâce aux 818 logements LSP, nous arrivons à plus de 50% de notre programme et nous allons veillez à les remettre au plus vite», précise notre interlocuteur. Il termine en revenant sur la question de Batigec. «Il faut noter que nous venons de livrer la première tranche. Une commission suit attentivement l’ensemble des projets en accord avec Batigec. La relance est bien là, et ce, depuis 2014. Ils se sont engagés à livrer avant la fin de l’année presque 1000 unités, ce qui est déjà important. La deuxième tranche arrivera au cours de l’année prochaine», a clos M. Loumi.