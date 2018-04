La forêt de Ben Merad 2 est à l’abandon

Réagissez

A peine réceptionnée, la forêt est plongée...

Ouvert il y a quelques mois au public, le bois de Ben Merad 2, qui compte nombre d’équipements de puériculture et d’aménagements, est laissé à l’abandon.

En effet, la forêt ne dispose ni de gestionnaire ni d’agents de sécurité, encore moins d’agents pour l’entretien. En l’absence d’un responsable dans ces lieux remarquablement aménagés, des jeunes se sont autoproclamés gérants de la forêt.

Cette situation s’est répercutée négativement sur la réputation de l’endroit, qui, entre- temps est devenu insalubre et malfamé. L’absence d’agents d’entretien a rendu les carrés du jardin très sales. Des sachets et des bouteilles en plastique jonchent les allées de la forêt, lui conférant un aspect de décharge publique. «Il est vrai que la forêt s’est métamorphosée de par la réalisation de ces aménagements.

Cependant, l’absence d’agents d’entretien a rendu les lieux insalubres. Il y a des poubelles un peu partout, mais elles doivent êtres vidées périodiquement, ce qui n’est pas le cas. Les ordures ne trouvant pas de place dans ces poubelles débordent de toutes parts et finissent par former des monticules.

C’est dommage, car les pouvoirs publics ont dépensé beaucoup d’argent pour réaliser les aménagements et doter la forêt d’équipements, pour qu’ensuite ne pas en prendre soin», confie un visiteur.

Outre l’absence d’agents d’entretien, les agents de sécurité sont également absents. Cette situation favorise certains jeunes délinquants, qui ont fait du bois, notamment durant les heures de la nuit, un lieu de débauche. «personne ne ferme les portails de la forêt. De nuit, des délinquants élisent domicile dans ses entrailles pour s’adonner à toutes sortes de dépravations.

Ces jeunes allument des feux et consomment de la drogue. Les allées de la forêt sont vertes, non pas de végétation, mais de bouteilles et de canettes de bière», témoigne un habitant du voisinage.

L’absence de responsable devant imposer une organisation dans cette forêt à permis à certains jeunes de proposer des couades à la Location.

«C’est une forêt dédiée à la détente et à la villégiature, il est inadmissible d’autoriser des motos à rouler sur les allées de la forêt, qui plus est mettant la vie des promeneurs en danger, notamment celle des enfants», déplore un visiteur. Par ailleurs, la forêt ne disposant pas d’aire de stationnement, les visiteurs garent leur véhicule devant le portail principal. Pour ce faire, ils doivent empiéter sur le rail du tramway pour pouvoir garer leurs véhicules à proximité de l’entrée.

Cette manœuvre peut s’avérer Périlleuse. «Il y a de l’espace sur l’autre versant de la route nationale, mais il n’y a pas de passerelle qui relie les deux côtés.

Ce qui oblige une partie des automobilistes à se garer devant le portail en roulant sur une dizaine de mètres sur la voie du tramway, cela représente un danger avéré», Explique-t-il.

Et de conclure : «Les pouvoirs publics ont commencé par donner en location des locaux se trouvant à l’intérieur du bois, mettant ainsi la charrue avant les bœufs. Il fallait avant même l’ouverture de cet espace de détente installer des agents de sécurité et d’entretien. Leur absence pourrait compromettre la vocation de la forêt.»