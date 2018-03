Réagissez

Des activités de loisirs éducatifs, récréatives et ludiques sont programmées durant les vacances de printemps.

Un programme riche et varié a été concocté par la Direction de la jeunesse, des sports et des loisirs de la wilaya d’Alger à l’occasion des vacances de printemps, pour la frange des jeunes écoliers et adhérents des structures qui dépendent du secteur de la jeunesse et des sports. Ce programme, qui se veut éclectique et qui couvre un large spectre d’activités de loisirs éducatifs et récréatifs, a été lancé le 17 mars et sera clôturé le 29 mars.

Il couvrira toute la période des vacances scolaires. D’après M. Messaoudi, chef de service jeunesse, «cette démarche, qui est coutumière au secteur de la jeunesse et des sports, s’inscrit dans le cadre du programme d’action de la DJSL d’Alger et de l’ODEJ, en partenariat avec les ligues de jeunesse, avec la participation des maisons de jeunes, sous le thème : ‘‘Les enfants fêtent le printemps’’», indique-t-il.

La plupart des activités se dérouleront au parc Dounia, avec la participation de pas moins de 69 maisons de jeunes. Des caravanes de jeunes rallieront cet espace dédié aux activités de loisirs éducatifs. Il s’agit, d’après M. Messaoudi, «des caravanes de loisirs de Ouargla et In Salah, qui comptent respectivement 70 et 40 jeunes. 100 enfants représenteront le camp scientifique Lstwa de Mascara et le centre de vacances de montagne de Bordj Bounaâma et 120 enfants la ligue El Moustaqbal, du centre culturel de Hussein Dey», explique-t-il.

Le programme, de par son aspect divers et varié, a prévu l’organisation d’une sortie en plein air au profit de quelque 1200 enfants issus des nouvelles cités réalisées dans la capitale, ainsi qu’une sortie d’étude au profit de 6000 enfants, adhérents des maisons de jeunes. «Les activités au profit des jeunes adhérents des maisons de jeunes et les jeunes issus de l’environnement immédiat de ces structures bénéficieront d’activités d’animation diverses, telles que des spectacles de clowns, des activités musicales et radio crochet, pour ne citer que celles-là», soutient-il.

Et d’ajouter : «Au niveau du parc Dounia, une panoplie d’activités sont prévues: animation, chaque jour, de clowns, animation musicale, jeux de toboggan, trampoline, VTT, kermesse, jeux scientifiques, animation sportive. Ainsi que nombre d’activités ludiques, qui vont se dérouler dans un espace consacré aux concours des jeux électroniques et jeux scientifiques, dans le cadre de l’activité du petit débrouillard.

La clôture du programme aura lieu le 29 mars au parc Dounia.» Signalons que les structures de jeunesse, dépendant de la DJSL, font un travail remarquable dans le domaine de la prise en charge de la frange juvénile.

Cependant, ces efforts, qui ont la caractéristique d’être pérennes, ne sont jamais mis en exergue par un quelconque travail de vulgarisation. C’est, tout compte fait, grâce à ces nombreux éducateurs et animateurs, travaillant dans l’ombre, que le secteur de la jeunesse et des sports doit son efficacité dans l’encadrement des jeunes, qui sont au bout du compte prémunis contre les fléaux, comme la consommation de drogue ou la délinquance en général.