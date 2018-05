La distribution de logements se poursuivra tout au long de l’année

Réagissez

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a affirmé dimanche que l’opération de distribution de logements, toutes formules confondues, se poursuivra tout au long de l’année.

Accompagné du wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, le ministre s’est exprimé à l’occasion de la cérémonie de la remise de clés de 1.000 logements sociaux participatifs (LSP) et 482 logements publics locatifs (LPL). Il a indiqué que les opérations de distribution de logements se poursuivront tout au long de l’année. Concernant la wilaya d’Alger, M.Temmar a souligné que son secteur a intensifié les efforts afin de répondre à la demande croissante de logements et ce en coordination avec les autorités locales.

Il a cité à ce titre, la récente opération de distribution des clés de 2000 unités AADL au profit des souscripteurs du programme 2001-2002. M. Temmar a annoncé le lancement, dans une semaine, de l’opération de distribution de logements sous la formule logement promotionnel public (LPP). Dans une déclaration à la presse, le ministre a mis l’accent sur la nécessité d’examiner les recours et d’entendre les préoccupations des citoyens afin que «tout citoyen ayant droit en bénéficie». Pour rappel, M. Temmar a entendu les préoccupations de quelques citoyens mécontents, appelant les services concernés à suivre leurs dossiers cas par cas. Le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, a indiqué que le quota de la wilaya en termes de Logement social participatif (LSP) était estimé à 42 000 unités, dont 12 000 ont été distribuées avant 2012. 14 000 unités de logements du même quota ont été distribuées depuis juin 2014 à ce jour, et il en reste 16 000 autres du quota global du LSP, dont 2000 unités ont été changées en Logement promotionnel aidé (LPA), a-t-il poursuivi.

Des efforts sont consentis pour la réalisation des 14 000 unités de logements restantes de la formule LSP qui seront progressivement distribués aux bénéficiaires, a affirmé M. Zoukh. 1000 unités de logements de type LSP ont été distribuées dimanche au profit des citoyens de 13 communes relogés dans de nouvelles cités à Draria, Saoula, Réghaïa et El Mohammadia, selon le directeur du logement de la wilaya d’Alger, Ismaïl Loumi. Concernant le logement public locatif (LPL), des citoyens issus des communes de Chéraga, Sidi Moussa et Ouled Fayet ont été relogés à Aïn Benian, les Eucalyptus, et Chéraga.