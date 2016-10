La culture de l’entretien régulier absente des esprits

Réagissez

Le retour des précipitations ne devrait pas tarder.

Ces pluies ramèneront, comme à l’accoutumé, des milliers de mètres cubes d’eau non évacués par des avaloirs bouchés, des chutes de murs non entretenus, ainsi que des tonnes de boue qui se déverseront sur la route, provoquant des ralentissements et des crues qui ne feront qu’augmenter la colère des citoyens. Avec ces phénomènes persistants, Alger la Blanche est-elle apte à surmonter cet état de délabrement et de mauvaise gestion ? Ou faudrait-il revoir l’ensemble des aménagements afin qu’elle souffle un tant soit peu en période de pluie ? Bon nombre d’urbanistes, qui ont étudié le cas de la capitale, s’accordent à dire, qu’Alger a changé depuis l’indépendance.

En effet selon M’hamed Sahraoui, urbaniste, architecte et promoteur immobilier à El Achour, «Alger n’a pas été conçue pour les pluies diluviennes», explique-t-il. D’après M. Sahraoui, les avaloirs, les nombreuses canalisations et les gouttières qui bordent les autoroutes ne sont pas entretenus ou pas assez. «Il ne faut pas s’étonner lorsque la situation n’est pas maîtrisée», poursuit-il. Notre interlocuteur affirme également que si on se positionne sur le plan de l’urbanisme et des normes de circulation automobile, «on constate que la ville d’Alger ne bénéficie pas d’un réseau suffisamment étudié pour permettre une fluidité de la circulation routière.

Rappelons également que le parc automobile ne cesse d’augmenter», a-t-il ajouté. Les nombreux bouchons seront à l’avenir encore plus importants en raison de la croissance du parc automobile à travers les 57 communes que comporte la capitale. Si Alger a été conçue au siècle dernier, elle ne bénéficie pas des nouvelles avancées en matière d’urbanisme et d’infrastructures modernes, qui allient adaptabilité et facilité d’entretien en période de pluie. En terme de circulation routière, M. Sahraoui poursuit : «Même s’il y a des possibilités en matière d’urbanisme routier, les chances restent minces en ce qui concerne un développement concret et fiable.» Selon lui, le plus important de l’ouvrage a été réalisé il y a déjà plusieurs décennies de cela. «Même si des changements seront apportés, ils ne parviendront pas à réduire le flux de circulation qui s’intensifie d’année en année», soutient-il.

Afin d’endiguer les nombreux problèmes d’urbanisme, plusieurs solutions doivent être proposées qui permettront à la capitale de souffler un peu si toutefois les bonnes décisions sont prises. «Pendant la période des pluies, afin de prévenir tout danger d’inondation sur la chaussée, les nombreux avaloirs, caniveaux et canalisations d’écoulement des eaux doivent être nettoyés au préalable.» M. Sahraoui propose un entretien régulier durant l’année et une plus grande concentration en automne.

Notre interlocuteur au bout du fil reprend en suggérant l’instauration d’une tradition d’entretien. Selon lui, le tissu urbain n’est pas dimensionné aux nouvelles exigences et aux normes internationales. «S’il faut apporter une solution radicale, il faudrait sans aucun doute démolir les anciens quartiers, procéder par la suite à une restauration totale du bâti, pour qu’ensuite l’habitat et la circulation puissent se côtoyer sans aucun problème», suggère-t-il.

Tout en informant que les moyens nécessaires n’ont pas été mis au bon développement et à la croissance de la capitale. Notre interlocuteur a également fait part de plusieurs idées pour des projets d’aménagement en ce qui concerne les nombreuses parcelles de terre récupérées en marge des nombreuses opérations de relogement. «Il serait judicieux de réaménager ces terrains en construisant des parkings à niveaux. Ces derniers permettront de désengorger la ville, notamment en matière de stationnement. Aussi, il faudrait lancer la construction et l’aménagement d’espaces verts, car Alger en manque énormément. En somme, des infrastructures qui conviendront aux habitants et non aux dirigeants», conclut notre interlocuteur.

Rachid Larbi