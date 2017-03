La cité Les Palmiers transformée en dépotoir anarchique

Réagissez

La cité Les Palmiers, dans la commune de Bachdjerrah, est transformée en un véritable dépotoir anarchique, depuis son éradication et le relogement de la totalité de ses habitants. Rasée par les autorités publiques dans le cadre du programme de logements initié par l’Etat, hélas cette cité populaire est loin de sortir de l’auberge. En l’absence de bâtiments menaçant ruine et de bidonvilles, l’assiette foncière dégagée est transformée en décharge sauvage. Ce qui n’est pas sans déplaire au voisinage, qui voit d’un mauvais œil cette situation insupportable. Le manque de régularité des services de ramassage des ordures est pointée du doigt par les habitants, qui craignent, qu’à ce rythme, cet espace vacant se transforme en un lieu infect et infréquentable. Cela d’autant que l’on n’a pas encore décidé de la nature du projet qui y sera implanté. Le semblant de stade improvisé est loin de répondre aux moindres normes de sécurité et le reste de l’espace n’est que poussière ou boue, selon les saisons. Ce laisser-aller vient ainsi s’ajouter à l’état général qui prévaut dans cette commune où l’anarchie et la saleté sont revenues en force. En fait, depuis des mois, l’on enregistre le retour en force du marché informel, qui réoccupe les trottoirs et les voie publiques, après une opération d’éradication ayant permis, en 2013, d’assainir les lieux.