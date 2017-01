Réagissez

La carte d’invalide n’est plus acceptée dans les transports en commun, du moins dans le métro et le tramway. Cette décision prise par la société de gestion du métro

pénalise les non-voyants, d’autant plus que la même carte est acceptée pour les non-voyants résidant dans la capitale. «Je suis étudiant à l’ITFC, sauf que mon adresse parentale est à Tizi Ouzou. Sous prétexte que je n’habite pas Alger, ma carte d’invalide n’est plus acceptée pour ouvrir droit à la gratuité. Alors qu’il s’agit d’une carte valide à l’échelle nationale», confie Loules Fodhil, un jeune étudiant. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la même carte est prise en compte dans les wilayas dotées de tramway, à l’instar de Constantine et d’Oran. «Que ce soit dans le tramway ou dans le métro, on avait l’habitude de présenter notre carte d’invalide au guichetier, qui nous délivrait, séance tenante, un ticket sur lequel est inscrite la mention ‘‘invalide’’. Le ticket nous permettait de prendre le métro ou le tramway gratuitement. Quant aux autres transports en commun, tels que le train ou les bus de l’Etusa, la question ne se pose pas, même maintenant. Il suffit de montrer la carte pour monter. Actuellement, on est réduits, malgré notre situation de déshérités, à payer les frais de transport», déplore-t-il. Ces personnes se sont présentées à la direction du métro de Bachdjerrah, elles ont été reçues par des employés qui leur ont confirmé la décision. «On nous a dit que la carte n’est plus valable, car nous ne sommes pas des résidents d’Alger, et que si dans les autres wilayas, elle est valable, c’est qu’il existe une convention entre la société des transports et la direction de la solidarité», disent-ils. En attendant que ce problème soit réglé, les personnes invalides devront s’acquitter des droits de transport au même titre que les personne valides, et ce, en dépit de la précarité dans laquelle ils vivent et le manque de moyens financiers qui caractérise leur situation. «Nous lançons un appel aux autorités compétentes afin qu’elles règlent ce problème qui nous pénalise énormément», concluent-ils.