La capitale riche en atouts touristiques

Réagissez

La wilaya d’Alger «ne dispose pas encore d’un produit touristique commercialisable» en raison du manque d’agences de voyages spécialisées dans le tourisme culturel.

Le directeur du tourisme et de l’artisanat de la wilaya d’Alger, Mansour Noureddine, a indiqué au cours de la semaine passée que la wilaya d’Alger disposait d’atouts culturels à même de l’ériger en modèle, eu égard au Plan stratégique d’aménagement et d’urbanisme 2015-2030, qui lui permet ainsi d’être «exploitable pour le tourisme».

Intervenant en marge d’une conférence nationale sur le développement et la promotion du tourisme culturel ayant pour thème «Le tourisme culturel, un partenariat durable au service de la destination Algérie», M. Mansour a déclaré à l’APS que le Plan stratégique d’aménagement et d’urbanisme, lancé par les services de la wilaya, «a donné ses fruits» à travers la réhabilitation du vieux bâti et de La Casbah en tant que «centre touristique par excellence».

Les services de la wilaya «sont conscients de l’importance de l’ancienne ville» et de sa contribution à attirer les touristes chercheurs du savoir culturel, a-t-il indiqué, relevant que La Casbah se voit «accorder une grande importance et une enveloppe financière» pour qu’elle soit le cœur du tourisme de la capitale.

Le même responsable a mis en avant l’importance des musées que recèle la wilaya d’Alger, ainsi que le jardin d’Essai du Hamma, lesquels, a-t-il dit, sont «des leviers touristiques» qui vont renforcer la valeur de La Casbah. Il a reconnu que la wilaya d’Alger «ne dispose pas encore d’un produit touristique commercialisable» en raison du manque d’agences de voyages spécialisées dans le tourisme culturel, ajoutant qu’elle n’a pas aussi de guides touristiques agréés.

Organisée à l’hôtel El Aurassi, cette conférence nationale a été marquée par l’allocution prononcée par le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, qui a mis l’accent sur l’aménagement de la ville d’Alger et les sites archéologiques classés et non classés, comme La Casbah, le jardin d’Essai et plusieurs sites historiques, comme les vieilles mosquées, les jardins et les palais que recèle cette ville.