La baisse des prix n’a pas eu lieu à cause des intempéries

D’après M. Boulenouar, président de l’Association nationale des commerçants et artisans algériens (Ancaa), «la baisse des prix attendue n’a pas eu lieu, a cause du facteur intempéries.

Cependant, le marché a enregistré une décroissance des prix sur certains produits d’au moins 30 DA le kilogramme», a-t-il indiqué. Les prix des fruits et légumes subissent, selon M. Boulenouar, des fluctuations quotidiennes, contrairement aux autres produits alimentaires.

Les commerces de produits alimentaires de large consommation s’approvisionnent une fois par semaine ou quinzaine, contrairement aux commerces de fruits et légumes, où l’approvisionnement se fait au quotidien.

Les prix peuvent donc changer chaque jour. «Cette situation est accentuée par les intempéries, qui ont empêché la récolte. La première quinzaine du mois de Ramadhan a été marquée par des perturbations météorologiques qui ont agi directement sur la mercuriale. Ce qui a empêché les prix de certains produits de baisser de manière significative», explique-t-il. Néanmoins, des légumes, tels que la courgette, la tomate, ou encore la pomme de terre, ont vu leur prix baisser, mais restent globalement élevés.

De 170 Da les premiers jours de Ramadhan, le prix de la tomate est passé à 100 Da. Le prix de la courgette a baissé de 40 Da, celui de la pomme de terre de 10 Da. Il est vrai qu’il y a eu une baisse. Sauf que les prix restent élevés. Les intempéries ont marqué les premiers jours du mois de Ramadhan. Il s’en est suivi une éclaircie totale pendant plusieurs jours, jusqu’à avant-hier. Toutefois, la hausse des prix n’a pas connu d’accalmie.

La baisse conséquente des prix, contrairement a ce que les pouvoirs publics avaient annoncé, n’a pas eu lieu. Au marché de fruits et légumes de Bachdjarrah, la pomme de terre est cédée 60 Da, la courgette à 120 DA, la carotte et les navets à 100 DA. «Il faut revoir de fond en comble le système de contrôle des prix, car les commerçants qui exercent dans le cadre de la réglementation en vigueur échappent à toute vérification», confie un père de famille. Et de déplorer : «Même les prix des légumes qui sont de saison sont élevés.

L’absence de facturation rend impossible le contrôle, d’une part, et de l’autre, le manque d’agents de contrôle fait en sorte que les commerçants de détail imposent leurs prix sans être inquiétés par des sanctions.» Au marché de fruits et légumes d’El Harrach, le constat est pratiquement le même. «Il y a même des marchands qui n’affichent pas les prix, ce qui est une infraction grave. Mais il n’y a personne pour leur imposer d’afficher les prix. On constate en somme une absence totale des agents de contrôle», affirme un habitant de la commune d’El Harrach.

S’agissant des marchands de fruits et légumes qui exercent en dehors du circuit commercial légal, ces derniers pratiquent les mêmes prix que les commerçants légaux, malgré le fait qu’ils ne sont soumis à aucune charge, qu’elle soit fiscale ou locative. Cette situation est aggravée par le fait que les agents de la direction du commerce ne peuvent soumettre au contrôle que les commerçants légaux.