L’Oasis Planète ouvre ses portes à Alger-Centre

Bon accueil, propreté et hygiène, service de qualité à des prix adaptés, le restaurant L’Oasis Planète offre à ses clients des prestations plutôt rares à Alger. Il a ouvert ses portes jeudi dernier, à la rue Larbi ben M’hidi, à quelques mètres de l’APC d’Alger-Centre.

Ce restaurant, grand, beau et moderne, promet d’être une locomotive pour concrétiser le slogan d’Alger qui ne dort pas. Situé sur l’une des rues les plus fréquentées et les plus commerçantes de la capitale, L’Oasis Planète, appartenant à l’homme d’affaires Djilali Mehri, «est une véritable oasis sur une belle rue devenue sous le poids des ans infréquentable», note le gérant, Hamza Saâdi.

Mais sans la moindre résignation. Il est temps d’améliorer les choses et de participer au changement en cours du centre de la capitale, soutient-il. Avant l’ouverture de cet établissement, M. Mehri avait déjà offert à la mairie d’Alger-Centre des ornements en lumière, installés sur les arbres et les bâtiments limitrophes. Avec l’ouverture de ce restaurant, ce coin de la capitale est désormais «vivant et accueillant», se félicite notre interlocuteur, qui croit dur comme fer que les autres commerçants vont suivre et qu’une dynamique positive sera créée. «Après le mois de Ramadhan, nous allons ouvrir de 6 h jusqu’à tard dans la nuit. Nous sommes prêt à rester au-delà de minuit s’il y a du monde», s’engage M. Saâdi.

Désormais, les Algérois et les visiteurs de la capitale ont un point de chute sympathique pour manger et se retrouver dans un cadre douillet et agréable. Différents espaces y ont été aménagés, une grande rôtisserie avec matériel aux standards internationaux, une cafétéria, Pizza, glaces et crêpes, etc. Mieux encore, rien n’a été laissé au hasard.

Des toilettes pour handicapés et un change bébé sont disponibles. Bref, tout y est pour passer des moments paisibles avec sa famille, ses enfants ou entre amis. La cuisine est chapeautée par un chef étranger et du couscous est au menu quotidiennement. Une équipe professionnelle de jeunes serveurs et serveuses veille au grain, a-t-on constaté. La salle dispose de 180 places, en cas de besoin, deux autres étages et une terrasse seront mis en exploitation pour répondre à la demande, assure le gérant. «Notre principal objectif est de satisfaire notre clientèle et de faire de ce restaurant une référence, notamment pour les familles», souligne-t-il. A terme, il est prévu de réaliser, dans cet immeuble, connu jusque-là sous le nom de «Au bon marché», d’une salle de bowling.

Durant ce mois de Ramadhan, le restaurant L’Oasis Planète est ouvert après l’Iftar jusqu’à 2h. Des jus, des gâteaux, des hamburgers, du poulet et autres mets succulents sont proposés.