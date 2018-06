L’impuissance des élus

Réagissez

Les écrits dans la presse ne se comptent plus et les multiples plaintes des habitants de l’APC de Dély Ibrahim, sur les hauteurs d’alger, soucieux de la préservation de la forêt du Bois des Cars, dont le trottoir longeant le mur de clôture donnant sur une artère fréquentée menant vers l’université est transformée en une immense décharche sauvage, ne semblent pas déranger le sommeil des élus locaux. La décharge fait en effet partie du «décor» de la commune.

Et les responsables semblent bien s’accommoder de l’affligeant spectacle qui est offert aux visiteurs et aux désagréments causés aux résidents qui sont de facon permanente incommodés par cette décharge, foyer de maladies exhalant des odeurs insupportables. Les autorités ne peuvent-elles donc rien faire contre ces pollueurs : commercants du coin, citoyens du quartier ou des quartiers avoisinants s’arrêtant et déversant des coffres de leurs véhicules et fourgonnettes des immondices hétéroclites qui vont des déchets organiques, des branchages, des sacs de jute pleins de gravats, des pneus usagés qui font le bonheur de jeunes récupérateurs de déchets qui viennent se servir goulûment. Les services de Netcom font ce qu’ils peuvent pour ramasser les tonnes de déchets entassées et jetées sur le trottoir ou accrochées dans des sacs en plastique à la clôture du parc. Nettoyé le jour, au prix d’intenses efforts et de perturbations de la circulation automobile, le lieu reprend ses «droits» la nuit, où, tels des voleurs agissant dans la pénombre, les pollueurs se donnent rendez-vous pour se débarrasser de leurs déchets sur la voie publique en toute impunité. Le fait que les ordures soient enlevées même si ce n’est pas de facon quotidienne, a été compris par les auteurs de ce massacre écologique comme une officialisation de la décharge. Il est temps pour les élus locaux de réfléchir à une autre solution pour faire respecter la loi .

Les panneaux accrochés à la clôture de la forêt informant les citoyens de l’interdiction de jeter des ordures sous peine de poursuites judiciaires n’ont pas réussi à éradiquer cette décharge sauvage. Il faudrait peut-être passer à l’acte en instituant des mesures répressives à l’encontre des contrevenants. Débordés, les services de Netcom ne peuvent pas continuer à jouer au chat et à la souris avec l’incivisme des citoyens. Il faudrait que le wali d’Alger s’en mêle peut-être pour faire bouger les choses.