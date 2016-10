Réagissez

La forêt de Bousaqloul dans la commune de Aïn Taya commence à retrouver un aspect plus attrayant. Les détritus qui envahissaient les moindres recoins du bois ont été enlevés. «Le bois a retrouvé un semblant de propreté. Il faut maintenir cet état en effectuant périodiquement le travail d’entretien», suggère un habitué de la forêt. Et d’ajouter : «Les équipements de loisirs et de jeux pour enfants ainsi que les tables et les bancs publics doivent être sauvegardés. Nous lançons un appel aux visiteurs afin qu’ils prennent soin de ces équipements qui sont en fin compte les leurs.»