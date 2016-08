L’exportation et l’analyse financière comme nouveautés

Réagissez

L’Institut des sciences expertales (Bordj El Kiffan, Alger), affilié à l’Ordre des experts internationaux, dont le siège est à Genève (Suisse), lancera à la rentrée deux nouvelles spécialités demandées sur le marché du travail mais peu disponibles dans les écoles.

Il s’agit de l’expertise internationale en exportation et en analyse financière. «Au moment où on parle de la nécessité de promouvoir l’exportation hors hydrocarbures pour la croissance de notre économie, nos entreprises se heurtent malheureusement à un manque flagrant de spécialistes en exportation maîtrisant les marchés internationaux, ce qui n’est pas sans conséquences négatives sur le développement de cette option en Algérie.

Pour promouvoir nos produits à l’international, il faut des cadres maîtrisant les formalités d’exportation pour ce qui est des processus et procédures, des règlements de chaque pays ou unions économiques, des lois et normes. Notre programme est validé à l’échelle internationale», déclare Ahmed Boumaâza, ancien cadre supérieur à Blida, spécialiste en management et copropriétaire de l’institut en question. Pour son collègue Hamza Mohamed, expert-comptable de métier, l’Algérie a aussi besoin de spécialistes en analyse financière pour mieux optimiser ses dépenses. «L’exportation pour faire entrer les devises au pays et l’analyse financière pour rationaliser les dépenses et les ressources financières d’une manière générale, d’où s’explique le choix de ces deux spécialités.

On veut former utile pour l’économie nationale», ajoute-t-il. Le même institut propose aussi, pour la future rentrée, des formations en expertise en management des risques industriels, en audit financier, ainsi qu’en foncier et évaluations immobilières. Elles s’adressent aussi bien aux cadres des institutions ou entreprises (publiques ou privées), qu’aux particuliers voulant se lancer dans la profession libérale. Les critères d’admission à ces formations se résument à un niveau universitaire, ou équivalent, une expérience professionnelle étant vivement souhaitable. Le cursus dure une dizaine de mois à raison de quatre jours par mois. «Le programme de formation dispensé est agréé par l’Ordre des experts internationaux est identique dans tous les pays», insiste le président de l’Ordre des experts internationaux, Jacques Vialat.

Pour s’inscrire, contacter l’Institut des sciences expertales d’Alger.

Tél. : 0771 11 41 22 / 0550 47 32 63. Mail : Ahmed-consultant@hotmail.fr