L’année 2017 a été marquée par des avancées significatives. 605 146 tonnes de déchets ménagers ont été collectées par l’Epic dans

les 31 communes que couvre l’établissement.

La stratégie basée sur des paramètres exclusivement scientifiques, mise en œuvre par l’Epic Extranet, apporte d’année en année des améliorations palpables dans le domaine de la gestion des déchets ménagers. L’Epic Extranet couvre actuellement 31 communes, soit une population de 2 400 000 habitants.

La collecte des déchets ménagers par l’Epic, durant l’année 2017, a atteint 605 146 tonnes, soit une quantité de 1657 tonnes par jour. Le ratio par habitant est de 800 grammes par jour. Ce qui est une performance évidente, eu égard aux résultats peu performants des années précédentes, où les APC géraient de manière improvisée la collecte des déchets ménagers.

D’après M. Mechab, directeur général d’Extranet, «ces quantités ne sont pas figées, il y a durant l’année des périodes où on enregistre des pics. Le ratio par habitant et par jour atteint 1,200 kg jusqu’à 2 kg, particulièrement durant la saison estivale, où une succession d’événements tels que l’Aïd, le Ramadhan, la rentrée scolaire, l’activité touristique, etc. génère plus de déchets», indique-t-il.

L’année 2017 a été marquée par une augmentation significative de la collecte des déchets managers. «Nous avons enregistré une augmentation de 4% par rapport à l’année 2016. Cet accroissement est dû à la dynamique sociale, commerciale et touristique que connaît la capitale.

Le secteur de l’habitat a vu la réalisation de nouvelles cités qu’il faut prendre en charge en matière de collecte des déchets ménagers. La saison estivale a été cette année caractérisée par une dynamique et un entrain particuliers. En somme, la capitale est devenue plus attractive dans le domaine du tourisme. Toutes ces activités sont génératrices de déchets, qu’il faut collecter et gérer», confie-t-il.

Au bout de 4 ans d’existence, l’Epic Extranet a acquis une expérience qui a présentement le mérite de renforcer le travail qu’effectue l’établissement et de projeter dans l’avenir le maintien de la même dynamique et de la consolider pour une progression qui réponde aux attentes des citoyens.

«L’expérience sur le plan individuel, se traduit par l’esprit d’appartenance qui a conquis les mentalités des employés de l’établissement qui désormais font partie d’une seule famille, celle d’Extranet. Par ailleurs, l’acquisition de connaissances théoriques et pratiques est aussi de mise à l’échelle individuelle», confie-t-il. Sur le plan collectif, «la complémentarité et la concurrence interstructures aiguillonnées par une communication interne efficiente, font que le projet avance d’une manière harmonieuse et étudiée vers le mieux», soutient-il.

Tri sélectif et récupération

L’Epic gère quatre grands centres pour le tri sélectif. Ces derniers sont implantés au Hamiz, à Réghaïa, à Rouiba et à Zeralda. «Nous avons élaboré un programme pour la création de cinq autres centres. Ils seront implantés à Baraki, Draria, Birtouta, Cheraga et Bordj El Bahri», assure-t-il. Les quatre centres qui sont actuellement opérationnels chapeautent 25 communes. Ces dernières comptent 68 cités pilotes, dotées de 125 points de tri sélectif (éco-points). «Nous avons enregistré en 2017, grâce au tri sélectif, 15 milliards de centimes de recettes», affirme M. Mechab.

Les quantités ramassées durant l’année 2017, mises en valeur auprès des transformateurs, ont enregistré une hausse : 4267 tonnes de cartons, 102 tonnes de matières plastiques, 105 tonnes de pain et 62 tonnes de pneus hors d’usage. «Les recettes générées par le tri sélectif contribuent dans le soulagement du budget de wilaya alloué à l’établissement. Notre objectif est d’atteindre à moyen terme une recette de 30 milliards de centimes», dit-il.

Activités de balayage

«Nous avons un plan de sectorisation qui compte 1500 cantons. 4,97 km2 sont balayés manuellement par jour. S’agissant du balayage mécanique, quelque 4860 km linéaires ont été couverts durant l’année 2017. Quant au nettoiement des axes routiers, nous couvrons 400 km de routes par jour. Pour ce faire, nous avons deux unités spécialisées dans le nettoiement des autoroutes ainsi que sept unités qui couvrent les trente et une communes», assure-t-il.

Signalons que l’Epic Extranet compte 5285 employés, toutes catégories confondues. «85 % des employés ont moins de 50 ans. 2000 moins de 30 ans. 4000 employés ont un niveau d’instruction universitaire. 750 employés ont suivi durant l’année 2017 des formations», atteste-t-il.

Le DG d’Extranet accorde une attention particulière à la ressource humaine qu’il qualifie «de pilier pour le développement de l’établissement. Tout développement ou progrès doit impérativement passer par la ressource humaine qui est le moteur indispensable à l’affermissement de l’Epic», explique-t-il.

Les activités d’Extranet ont été améliorées et modernisées grâce, entres autres, aux acquisitions de véhicules dont le nombre pour l’année 2017 avoisine 136. L’établissement totalise, de ce fait, 482 véhicules dont 472 sont géo-localisés. Un département spécialisé est chargé de la gestion et du traitement des données et des informations recueillies par le système de géolocalisation en temps réel.

Ce système qui est à la pointe de la technologie permet une utilisation rationnelle des moyens matériels et une gestion optimale du parc roulant. Sur le terrain, l’Epic a renforcé les moyens de collecte par l’acquisition en l’espace de quatre ans, de 9797 bacs à ordures. «Ces équipements permettent non seulement d’organiser la collecte des déchets ménagers, mais également l’amélioration des conditions de travail des employés», affirme-t-il.

La sensibilisation, une mission de taille 350 sorties de communication ont été effectuées durant l’année 2017 dans les écoles, les ménages, les commerces et les espaces publics. «La communication de proximité est un élément déterminant dans la sensibilisation du grand public», dira M. Mechab.

Ces opérations de sensibilisation ont permis de toucher un nombre grandissant de citoyens, sur divers aspects de la gestion des déchets ménagers, à l’instar des horaires de sortie des poubelles, ou encore les explications sur la démarche du tri sélectif, «qui d’ailleurs sera élargi en 2018 à 16 nouvelles cités qui seront dotées de 180 points de collecte», dira au passage M. Mechab.

«Nos objectifs pour l’année 2018 sont d’ordre organisationnel et managérial. Il faut nous investir davantage dans le domaine de la ressource humaine, d’une part, et de l’autre, accroître les moyens matériels de l’établissement afin de répondre avec efficacité aux besoins de la population que l’Epic couvre et qui est actuellement de l’ordre de 2 400 000 habitants.

La dynamique du territoire avec la création de nouveaux sites d’habitation nous invite à améliorer de manière continuelle notre organisation. Dans cet ordre d’idées, nous devons consolider le mode de gestion qui est le nôtre et qui s’articule autour de la mise en œuvre de moyens technologiques et scientifiques.

Dans le même sillage, il est nécessaire de compléter cela par des supports de gestion modèles, tels que des tableaux de bord avec des indicateurs de performance qui permettent d’améliorer le rendement de nos structures opérationnelles et d’optimiser au mieux les ressources allouées et d’avoir une veille stratégique sur notre environnement et surtout travailler dans le sens de la rationalisation des dépenses tout en améliorant le rendement», précise-t-il.

Et d’ajouter : «Nous sommes en phase de finalisation d’un projet d’élaboration d’un organigramme et d’un plan organisationnel pour les quatre à cinq années à venir. Durant cette période, nos objectifs sont de donner une position stratégique pour l’établissement, de travailler sur l’assainissement du personnel et le développement de la ressource humaine.

Cela va être accompagné par une gestion numérique du patrimoine de l’Epic et des programmes d’investissement. Au final, nous allons vers l’amélioration du système d’inspection, de contrôle et d’évaluation». D’après M. Mechab, «le perfectionnement dans le travail que l’Epic effectue a été rendu possible grâce au soutien indéfectible des pouvoirs publics, la wilaya en particulier, et à leur tête Monsieur le wali.

L’accompagnement de la wilaya est remarquable sur tous les plans, notamment celui du budget. La politique actuelle vise à sauvegarder l’environnement et à améliorer l’hygiène et la propreté dans la capitale. L’attention qu’accordent les autorités de la wilaya au travail qui est le nôtre, permet de concrétiser et d’atteindre des objectif de taille», conclut-il.