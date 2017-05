L’Epic Extranet adopte un programme spécial

Réagissez

L’Epic a mobilisé 5200 agents et augmenté le nombre...

L’Epic de wilaya Extranet a mis en place un programme spécial pour la saison estivale et le mois du Ramadhan.

Le personnel de l’EPIC, qu’il soit administratif ou intervenant sur le terrain est mobilisé dans sa totalité pour l’accomplissement de ce programme. «Afin de concrétiser dans les meilleures conditions qui soient le programme que nous avons établi pour la saison estivale et le mois de Ramadhan, nous avons suspendu tous les congés. Le personnel est mobilisé pour la réussite de l’opération», confie M. Mechab, directeur d’Extranet. L’EPIC a mobilisé 5200 agents et a augmenté le nombre de véhicules de collecte.

De 350 véhicules, le nombre passe à 400. D’après M. Mechab : «Le programme a été dicté par un certain nombre de données inhérentes à la saison estivale qui, faut-il le souligner, connaît une succession d’événements qu’il faut anticiper, à savoir le mois sacré du Ramadhan, la fête de l’Aïd ainsi que la rentrée scolaire», indique-t-il. «Une incontestable dynamique marque toute cette période, et ce, par l’augmentation des activités touristiques et commerciales. S’ajoutent à cela les températures élevées, qui caractérisent la saison. Le volume des déchets augmente significativement. De 3600 tonnes par mois, la quantité passe à 75000 tonnes durant le mois de Ramadhan.

Le ratio moyen par jour est de 600 à 700 grammes. Durant le mois sacré du Ramadhan, ce dernier passe à 1200 / 1400 grammes par jour. Le volume de déchets collectés passe pratiquement du simple au double, d’où la nécessité de la mise en œuvre de ce programme», explique M. Mechab. Outre la mobilisation du personnel et le renforcement des moyens matériels, une organisation a été mise en place : «Le nombre de rotations pour la collecte a été revu à la hausse. De deux rotations en temps normal, on passe à quatre. La première est effectuée dès les premières heures du matin. La deuxième à partir de 9h et dure jusqu’à midi. La troisième se fait à partir de 16h et enfin la rotation du soir qui s’effectue à partir de 22h», assure-t-il.

S’agissant du travail de balayage qui est accompli par les agents d’Extranet, ce dernier a été également renforcé. «Pour le travail de balayage, nous avons augmenté le nombre de vacations à trois. Les deux premières sont effectuées durant la journée. La dernière est accomplie durant la nuit», souligne M. Mechab. Par ailleurs, un autre dispositif concernant les marchés et les alentours des mosquées a été mis en œuvre, à la grande satisfaction des habitants des communes qui sont couvertes par l’EPIC, dont le nombre avoisine la trentaine. Signalons, que le travail qu’accomplit Extranet dans le milieu urbain ne se limite pas à la seule collecte des déchets ménagers et leur transfert vers les Centres d’enfouissement technique (CET).

Extranet se distingue aussi par des actions de sensibilisation destinées au grand public. C’est dans ce cadre-là que l’établissement va organiser au cours de la semaine prochaine une manifestation qui sera consacrée à la lutte contre le gaspillage.

Le travail d’Extranet a marqué une rupture avérée entre l’état d’insalubrité générale que connaissaient certaines communes de la capitale et la situation actuelle, qui a redonné à ces communes une hygiène permanente.