Les actions programmées par l'APC de Sidi Moussa...

Au menu, travaux publics, voirie, éclairage, hydraulique, équipements publics et secteur de la jeunesse et des sports.

En vue de répondre aux besoins exprimés par les citoyens, l’APC de Sidi Moussa a consacré plus de 11 milliards de dinars du budget communal pour la réalisation de projets et autres équipements publics. «L’amélioration du cadre de vie de nos concitoyens est une priorité absolue. Pour ce faire, les responsables locaux que nous sommes, ne ménageons aucun effort pour réaliser cet objectif», affirme le président d’APC, Bouteldja Allal. Les actions programmées par l’APC de Sidi Moussa s’articulent autour de 7 projets principaux.

Ces derniers représentent les grands axes, qui viennent s’ajouter à la multitude d’autres actions inscrites dans le cadre du programme communal. Entre autres travaux lancés par l’APC de Sidi Moussa, citons ceux ayant trait aux travaux publics. «Il est question, dans le cadre du programme d’actions de l’APC, notamment dans son volet consacré aux travaux publics, de réhabiliter la déviation au niveau du Centre ville, projet qui a été réalisé en temps opportun. Dans le domaine de la voirie, l’APC a lancé des travaux entre la RN 61 et la localité de Houaoura.

D’autres travaux de voirie ont été également lancés au niveau de Rais, il s’agit de la dernière tranche qui concerne les ruelles n°8 et 9. Dans le domaine de l’hydraulique, les travaux de deux réseaux d’assainissement sont totalement terminés, ces deux réseaux drainent environ 200 foyers. En matière d’AEP, la municipalité a réalisé un réseau qui dessert également 200 foyers. L’éclairage public a été renforcé en réalisant un réseau de 117 points lumineux à Bouguerra 2 et tout au long du chemin vicinal reliant le CW 14 au 115», soutient-il.

Plusieurs autres projets, dont le financement a été assuré sur le budget de la wilaya, ont été menés à terme. «Dans le but de rapprocher l’administration du citoyen et de faciliter à ce dernier les démarches administratives, une antenne administrative a été réalisée à Zouaoui et sera inaugurée le 11 décembre. Une deuxième antennes sera réalisée à Ouled Allal, l’entreprise réalisatrice a été désignée. Les travaux seront lancés dans quelques jours», assure-t-il.

Et d’ajouter : «La promotion des activités sportives et ludiques est aussi une préoccupation du staff municipal. En plus de la réhabilitation de quatre stades de proximité, à savoir Rais, Zouaoui, Bouguerra 1 et 2, l’APC lancera prochainement les travaux de réhabilitation du stade de proximité de Ouled Allal. L’entreprise réalisatrice a été désignée, le lancement effectif des travaux se fera très prochainement.» Rappelons que la commune de Sidi Moussa a été désignée en 2015 comme étant la commune la plus propre de la capitale.

Pour maintenir cet état d’hygiène en permanence, Extranet redouble d’efforts. «Je tiens, puisque l’occasion m’est donnée, de féliciter les travailleurs d’Extranet, pour les tâches qu’ils accomplissent. Depuis la mise en place de cet Epic, tous les points noirs ont été éradiqués, et c’est grâce aux travailleurs d’Extranet», conclut M. Bouteldja.